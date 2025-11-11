;

Contraloría instruye sumario contra dos gendarmes de Rancagua por aparecer en campaña política con uniforme institucional

La medida busca resguardar la neutralidad y el correcto uso de símbolos públicos, tras detectarse participación en propaganda electoral.

Martín Neut

Francisco Gutierrez

01:28

La Contraloría General instruyó un sumario contra dos gendarmes de Rancagua, Francisco Sanhueza y Alamiro Seguel, quienes aparecieron en un video de campaña del candidato a diputado Lenin Arroyo vistiendo uniforme institucional.

Esta conducta vulnera la normativa sobre probidad y neutralidad electoral, que prohíbe destinar el uniforme a fines distintos a los institucionales.

El dictamen recuerda que el uniforme “solo puede ser usado en actos propios del servicio, del modo y en las condiciones que fije la autoridad competente”, y que actividades gremiales o políticas “no constituyen actos de servicio”.

La Circular Nº 467 de Gendarmería refuerza esta regla, señalando que el incumplimiento “originará las respectivas responsabilidades administrativas y medidas disciplinarias”.

La medida busca resguardar la imagen institucional y evitar que símbolos públicos se asocien a intereses ajenos a la función penitenciaria, en línea con el principio de probidad y la normativa interna que regula el desempeño del personal.

