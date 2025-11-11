Contraloría instruye sumario contra dos gendarmes de Rancagua por aparecer en campaña política con uniforme institucional
La medida busca resguardar la neutralidad y el correcto uso de símbolos públicos, tras detectarse participación en propaganda electoral.
Contraloría instruye sumario contra dos gendarmes de Rancagua
La Contraloría General instruyó un sumario contra dos gendarmes de Rancagua, Francisco Sanhueza y Alamiro Seguel, quienes aparecieron en un video de campaña del candidato a diputado Lenin Arroyo vistiendo uniforme institucional.
Esta conducta vulnera la normativa sobre probidad y neutralidad electoral, que prohíbe destinar el uniforme a fines distintos a los institucionales.
El dictamen recuerda que el uniforme “solo puede ser usado en actos propios del servicio, del modo y en las condiciones que fije la autoridad competente”, y que actividades gremiales o políticas “no constituyen actos de servicio”.
La Circular Nº 467 de Gendarmería refuerza esta regla, señalando que el incumplimiento “originará las respectivas responsabilidades administrativas y medidas disciplinarias”.
La medida busca resguardar la imagen institucional y evitar que símbolos públicos se asocien a intereses ajenos a la función penitenciaria, en línea con el principio de probidad y la normativa interna que regula el desempeño del personal.
