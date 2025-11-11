;

Fue futbolista y jugó en Palestino: qué se sabe de la muerte de Valentina Alarcón en La Pintana

El club deportivo emitió un emotivo comunicado despidiéndose de la joven de 26 años hallada muerta en un domicilio en la intersección de Batallón Chacabuco con Inés Suárez.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

El caso que mantenía en vilo a la comuna de La Pintana tuvo un trágico desenlace este lunes. Valentina Alarcón, joven de 26 años que estaba desaparecida desde el 25 de octubre, fue encontrada muerta en un domicilio en la misma comuna. Su cuerpo presentaba signos de violencia, lo que refuerza la hipótesis de un homicidio.

El fiscal de la Fiscalía ECOH, Alfredo Cerri, confirmó la identidad de la víctima y detalló que “se pudo corroborar que la persona fallecida corresponde a Valentina Alarcón Molina, quien estaba desaparecida hace más de 15 días”.

En tanto, la subprefecta Tatiana García Huidobro, jefa de la Brigada de Ubicación de Personas (Briup), explicó que el hallazgo fue posible “gracias a triangulación de antenas telefónicas, entrevistas y el levantamiento de cámaras de seguridad”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que se trata de una investigación avanzada y bajo reserva. “Se están realizando diligencias sobre su itinerario y los vínculos que ella tenía en el lugar donde fue hallada. Esperamos en los próximos días tener resultados en relación a los sujetos involucrados”, precisó.

El hallazgo conmocionó al mundo deportivo. El Club Deportivo Palestino, donde Valentina participó en las divisiones juveniles, expresó su pesar a través de un comunicado: “Nos duele profundamente despedir a Valentina Alarcón, quien vistió con orgullo la camiseta de nuestras series juveniles. Su partida deja un vacío inmenso. Que se haga justicia por Valentina”.

La joven había sido vista por última vez cuando salió de su domicilio en Puente Alto. Según su familia, tomó una micro hacia la población El Castillo y envió su último mensaje la noche de ese sábado, antes de desaparecer. La PDI continúa con las diligencias para determinar las circunstancias exactas de su muerte y dar con los responsables.

Fabián Alarcón, hermano de Valentina, compartió un emotivo mensaje tras confirmarse su fallecimiento. A través de redes sociales, agradeció el apoyo recibido durante las más de dos semanas de búsqueda. En otra publicación, añadió una sentida frase: “Gracias por venir por mi hermanita”.

