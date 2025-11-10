;

VIDEO. Perturbadores datos: Revelan escabrosos detalles tras hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón en La Pintana

La joven barrista de la U había desaparecido el pasado 25 de octubre.

Soledad Reyes

Perturbadores datos: Revelan escabrosos detalles tras hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón en La Pintana

Este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón, la barrista de la U que estaba desaparecida desde el 25 de octubre.

La joven fue encontrada a una cuadra y media de la última geolocalización que había entregado su celular, específicamente en la intersección de Batallón Chacabuco con Inés Suárez en La Pintana.

Y, durante la tarde, se conocieron escabrosos detalles de cómo fue hallada Valentina, donde incluso vecinos del lugar entregaron perturbadores datos.

El hallazgo de Valentina

Así, personas que viven en el sector señalaron a T13 que la vivienda donde fue encontrada la barrista correspondería nada menos que a “una casa de torturas”.

El mismo barrio donde habrían llevado a un empresario secuestrado en Quilicura hace algunos meses, acotaron.

De hecho, Emol indicó que el cuerpo de Valentina tenía signos de extrema violencia, y se encontraba con una bolsa negra en su cabeza y un cable atado a su cuello.

De esta forma, ahora solo queda esperar la investigación de la policía, que se encuentra trabajando en el lugar para determinar qué pasó con Valentina Alarcón.

Contenido patrocinado

&#039;Cuidando al Cuidador&#039;: La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

'Cuidando al Cuidador': La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) presenta su nueva plataforma de capacitación gratuita

Tras el éxito de &#039;El Muro&#039;: confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Tras el éxito de 'El Muro': confirman que recordado programa de humor chileno regresará a la TV

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Las uñas de Hailey Bieber que todas querrán tener este verano

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Bono por Años Cotizados de hasta $100.000: ¿Cuáles son los requisitos para mujeres?

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Perfumes para el 2026: expertos adelantan las fragancias que marcarán tendencia el próximo año

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: &#039;Estoy pasándola bien ahora&#039;

Querido integrante de la familia Bolocco confirma separación: 'Estoy pasándola bien ahora'

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

Greg Lake: estos son sus 10 clásicos esenciales, según Futuro

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

¿Peligra su presentación en Super Bowl?: Sting cancela múltiples conciertos en Florida y esta es la razón

Spotify agrega herramienta para entender las letras de &#039;LUX&#039;: Contienen 13 idiomas distintos

Spotify agrega herramienta para entender las letras de 'LUX': Contienen 13 idiomas distintos

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: &#039;Consumíamos para no tener hombre&#039;

El crudo relato de reconocido rostro de TV sobre su lucha contra las drogas: 'Consumíamos para no tener hombre'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad