Perturbadores datos: Revelan escabrosos detalles tras hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón en La Pintana

Este lunes se confirmó el hallazgo del cuerpo de Valentina Alarcón, la barrista de la U que estaba desaparecida desde el 25 de octubre.

La joven fue encontrada a una cuadra y media de la última geolocalización que había entregado su celular, específicamente en la intersección de Batallón Chacabuco con Inés Suárez en La Pintana.

Y, durante la tarde, se conocieron escabrosos detalles de cómo fue hallada Valentina, donde incluso vecinos del lugar entregaron perturbadores datos.

El hallazgo de Valentina

Así, personas que viven en el sector señalaron a T13 que la vivienda donde fue encontrada la barrista correspondería nada menos que a “una casa de torturas”.

El mismo barrio donde habrían llevado a un empresario secuestrado en Quilicura hace algunos meses, acotaron.

De hecho, Emol indicó que el cuerpo de Valentina tenía signos de extrema violencia, y se encontraba con una bolsa negra en su cabeza y un cable atado a su cuello.

De esta forma, ahora solo queda esperar la investigación de la policía, que se encuentra trabajando en el lugar para determinar qué pasó con Valentina Alarcón.