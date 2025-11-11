;

VIDEO. Los Tenores, entre la eliminación de Chile en el Mundial Sub 17 y la conversación con Cristián Muñoz

En el programa de este martes, nuestros panelistas comentaron el triunfo de La Roja juvenil ante Canadá, escucharon a Sebastián Miranda tras quedarse fuera de la cita planetaria en fase de grupos y más.

Javier Catalán

En la edición de Los Tenores de este martes 11 de noviembre, nuestros panelistas comentaron la dolorosa eliminación de Chile en el Mundial Sub 17 de Qatar, pese al triunfo frente a Canadá en la última fecha de la fase de grupos.

Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas escucharon la reacción tras ser eliminados de Sebastián Miranda, entrenador de la selección chilena juvenil, y la de Cristián Díaz, volante de La Roja.

Además, conversaron Cristián “la Nona” Muñoz, entrenador campeón de la Primera B con la Universidad de Concepción, y también escucharon las declaraciones de Javier Saviola, leyenda de River Plate y la selección argentina, sobre el presente del fútbol chileno.

