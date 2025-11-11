VIDEO. Los Tenores, entre la eliminación de Chile en el Mundial Sub 17 y la conversación con Cristián Muñoz
En el programa de este martes, nuestros panelistas comentaron el triunfo de La Roja juvenil ante Canadá, escucharon a Sebastián Miranda tras quedarse fuera de la cita planetaria en fase de grupos y más.
En la edición de Los Tenores de este martes 11 de noviembre, nuestros panelistas comentaron la dolorosa eliminación de Chile en el Mundial Sub 17 de Qatar, pese al triunfo frente a Canadá en la última fecha de la fase de grupos.
Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas escucharon la reacción tras ser eliminados de Sebastián Miranda, entrenador de la selección chilena juvenil, y la de Cristián Díaz, volante de La Roja.
Revisa también:
Además, conversaron Cristián “la Nona” Muñoz, entrenador campeón de la Primera B con la Universidad de Concepción, y también escucharon las declaraciones de Javier Saviola, leyenda de River Plate y la selección argentina, sobre el presente del fútbol chileno.
Revive la edición de Los Tenores de este martes 11 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
