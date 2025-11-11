Rusia, el próximo rival de Chile: ¿Desde qué fecha no pierde un partido y hace cuánto no juega torneos oficiales?

Chile volverá a la cancha este sábado para enfrentar a Rusia, en un amistoso válido por la fecha FIFA de noviembre. Ambas selecciones quedaron fuera del próximo Mundial, pero el problema que atraviesa el rival de La Roja va más allá de lo deportivo.

Desde 2022 que Rusia está vetada de las competiciones internacionales, tanto a nivel de selección como de clubes. La FIFA y la UEFA tomaron esta decisión luego de que Ucrania fuera invadida por tropas rusas.

La última vez que Rusia jugó un torneo oficial

Rusia no juega un torneo oficial desde noviembre de 2021. Esa última participación fue en las Eliminatorias al Mundial de Qatar. De ahí en más, el combinado ruso solo ha jugado partidos amistosos.

El invicto de la selección rusa en partidos amistosos

El próximo rival de Chile lleva 17 amistosos seguidos sin saber de derrotas. La última vez que Rusia perdió un partido fue en septiembre de 2023, en un amistoso ante Egipto.

Desde esa derrota contra Egipto, hasta la fecha, la escuadra rusa cosecha 13 triunfos (ante Camerún, Cuba, Serbia, Bielorrusia x2, Vietnam, Brunéi, Siria, Granada, Zambia, Qatar, Irán y Bolivia) y 4 empates (frente a Qatar, Kenia, Nigeria y Jordania).