Otra vez la calculadora: la estrecha definición que deja a La Roja fuera del Mundial Sub 17

El elenco nacional se quedó al margen de los dieciseisavos de final pese a que todos los equipos del grupo terminaron igualados en puntos.

Carlos Madariaga

El fútbol chileno sufrió otro agónico desenlace en torno a su participación en citas mundialistas este año.

Ya en la Copa del Mundo Sub 20 que organizó nuestro país, La Roja clasificó agónicamente a los octavos de final, superando a Egipto solo por el mejor comportamiento del elenco nacional.

La historia de una clasificación agónica, en este caso, no se dio en el Mundial Sub 17, aunque sin llegar a esos extremos.

Aunque La Roja logró revertir la desventaja inicial ante Canadá, la victoria de Uganda sobre Francia trastocó los planes.

Fue así como todos los integrantes del grupo K estuvieron igualados en cuatro puntos, pero con Chile último por diferencia de gol.

Con eso, el elenco de Sebastián Miranda necesitaba anotar el 3-1 para meterse segundo en la tabla. En los descuentos, Amaro Pérez tuvo en sus pies el gol de la clasificación, pero cuando se sacó al arquero no pudo definir.

Canadá también tuvo una chance clara para asegurar la clasificación, pero los norteamericanos dilapidaron un lanzamiento penal al minuto 95.

Así las cosas, Francia y Canadá, con cuatro puntos, pero con diferencia de gol +1 y 0, respectivamente, clasificaron entre los dos mejores. Uganda se metió tercero, también con diferencia de gol 0. Y Chile, pese a sus cuatro puntos, quedó colista y ya eliminado.

