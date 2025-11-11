;

Le faltó un gol más: Chile vence a Canadá, pero no le alcanza y queda fuera del Mundial Sub 17 en fase de grupos

El equipo de Sebastián Miranda terminó último en su grupo por diferencia de goles.

Daniel Ramírez

Le faltó un gol más: Chile vence a Canadá, pero no le alcanza y queda fuera del Mundial Sub 17 en fase de grupos / Jurij Kodrun - FIFA

Este martes, Chile derrotó a Canadá por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 17. Sin embargo, este triunfo no le alcanzó a La Roja para avanzar a la próxima ronda del torneo planetario que se está disputando en Qatar.

El combinado norteamericano abrió la cuenta al minuto 32 con gol de Shola Jimoh, quien aprovechó la débil marca de la defensa chilena y definió al segundo palo del arco que defendía Vicente Villegas.

El equipo de Sebastián Miranda despertó en el segundo tiempo. A los 55′, Zidane Yáñez conectó un centro dentro del área y marcó el 1-1 para la escuadra nacional.

Tras lograr el empate, La Roja Sub 17 fue por más y encontró el gol del triunfo a través de Matías Orellana, quien puso el 2-1 definitivo al minuto 64.

Canadá tuvo la posibilidad de empatar el partido en el último minuto con un penal: Van Parker fue el encargado de patear desde los dos pasos y su lanzamiento se fue por arriba del travesaño.

Chile queda eliminado del Mundial Sub 17 por diferencia de goles

Con el triunfo de Chile sobre Canadá y la sorpresiva victoria de Uganda ante Francia (1-0), las cuatro selecciones del Grupo K quedaron empatadas con 4 puntos.

El criterio para desempatar fue la diferencia de goles, donde Francia tiene +1, Canadá 0, Uganda 0 y Chile -1.

Así las cosas, por un gol de diferencia, La Roja terminó colista de su grupo y quedó eliminada del Mundial Sub 17.

