“Nuestro fútbol se destruye día a día”: la dura crítica del Colegio de Entrenadores al Tribunal de Disciplina por no sancionar a Santiago Morning

La orgánica cuestionó duramente la autonomía de la orgánica luego de revertir el castigo al elenco microbusero por haber dispuesto a Esteban Paredes en la banca.

Carlos Madariaga

La segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP resolvió ayer martes revertir el castigo de seis puntos contra Santiago Morning luego de tener en dos partidos a Esteban Paredes como parte de la banca, pese a ser gerente deportivo.

Entre los argumentos del fallo, los integrantes de la orgánica plantearon que “no se encuentra probado en los estrictos términos de la legislación deportiva atingente” que el exdelantero haya ejercido como director técnico.

La determinación provocó la indignación del Colegio de Entrenadores, que a través de un comunicado, cuestionó la determinación del Tribunal de Disciplina.

El accionar del personero fue claramente de carácter técnico, infringiendo no solo uno, sino dos artículos de las Bases de Competencias de Primera B 2025″, sostuvieron planteando que Esteban Paredes no tiene contrato como entrenador y que tampoco cumple los requisitos para ejercer dicha función.

“Este fallo es una amenaza para la justicia deportiva del fútbol chileno, ya que confirma la nula aplicación de lo mínimo: respeto a los reglamentos“, fustigaron, remarcando que los organismos jurisdiccionales “no gozan de autonomía y resuelven en contemplación a antecedentes que no están escritos en los reglamentos”.

No cualquiera puede sentarse en la banca e impartir instrucciones técnicas, existen requisitos para ello y están en el articulado de las bases de competencia. Exigimos respeto para el entrenador. Para su labor y su trabajo como profesional. Noticias como el fallo conocido en la noche de ayer, llevan a exclamar que nuestro fútbol se destruye día a día”, concluyeron en el Colegio de Entrenadores, muy incómodos con el fallo que absolvió a Santiago Morning.

Tu contenido empezará después de la publicidad