“Cuando te metes en terrenos tan preocupantes...”: la recomendación de Javier Saviola ante el presente de Paulo Díaz y River Plate / Andrés Fernández

En el marco de su visita a Chile para anunciar acciones sociales en Chile por parte del FC Barcelona, el exdelantero Javier Saviola conversó con ADN Deportes.

Como emblema y formado en River Plate, el “Conejito” no ocultó su incomodidad con el presente de su equipo tras caer goleado en el Superclásico ante Boca Juniors, sin enfatizar en el momento del defensa nacional Paulo Díaz en el cuadro “millonario”.

“Es complicado el momento de River, no ha cumplido los objetivos y no ha llegado a lo que se esperaba. Esta etapa de Gallardo está siendo más difícil y complicada. Para Paulo lo mismo. Cuando un equipo no va bien, todo es difícil y complicado”, aseguró Javier Saviola, entregando su recomendación para el momento del club de la banda sangre.

“Intentar que este año termine. Cuando te metes en terrenos tan complicados, lo que uno espera es comenzar otro año de otra manera, ver qué se hizo mal y por qué los jugadores no rindieron como tenían que rendir. El rumbo es preocupante. No vimos a ese River que nos tiene acostumbrado históricamente”, reconoció el exatacante de 43 años, que también apeló a su rol de exseleccionado argentino para abordar con mesura las chances de la “Albiceleste” de defender su título mundial en 2026.

“Con la ilusión de un próximo Mundial muy pronto. Hay que llegar con mucha humildad, va a ser muy complicado con tantas selecciones de tanto nivel. Y Sudamérica también, con Ecuador, Colombia, Brasil, selecciones que llegan con una fuerza tremenda. Va a ser un Mundial muy difícil y competitivo”, cerró Javier Saviola en ADN Deportes.