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VIDEO. “Queremos nivelar la cancha”: la iniciativa que busca reducir la brecha de acceso al emprendimiento en la RM

En conversación con la Academia de Emprendedores, la directora ejecutiva del Hub Metropolitano, Jacinta Fanjul, advirtió que el 66% de los servicios para emprendedores se concentra en solo tres comunas de la capital.

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Overhead view of business colleagues discussing project on digital tablet

Overhead view of business colleagues discussing project on digital tablet / Thomas Barwick

Durante una nueva sesión del taller “Municipio” de la Academia de Emprendedores, la directora ejecutiva del Hub Metropolitano, Jacinta Fanjul, abordó las desigualdades territoriales que enfrentan los emprendedores de la Región Metropolitana y explicó cómo esta iniciativa busca descentralizar el acceso a apoyo técnico, financiamiento y redes de innovación.

En conversación con Leo Meyer y el profesor Walter Beyer, Fanjul sostuvo que uno de los principales problemas detectados fue la concentración de servicios de apoyo al emprendimiento en un número reducido de comunas.

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Según detalló, un diagnóstico realizado por el equipo reveló que “el 66% de los servicios para emprendimiento en la Región Metropolitana se concentran en solo tres comunas”, situación que, a su juicio, provoca que “emprender sea muy distinto dependiendo del territorio donde uno viva”.

Frente a ese escenario, la directora explicó que el Hub Metropolitano busca funcionar como un articulador entre municipios, universidades, instituciones públicas y actores privados. “Queremos nivelar la cancha para las 52 comunas de la región”, afirmó, agregando que la idea es “conectar a los emprendedores con herramientas, redes y servicios que hoy muchas veces están lejos de sus territorios”.

Las proyecciones del Hub Metropolitano

Entre las metas planteadas para los próximos cinco años, el Hub espera llegar a 21 mil emprendedores, apoyar a más de 1.300 MiPymes en productividad y contribuir a la creación de más de mil empleos. En ese contexto, Fanjul advirtió que muchas pequeñas empresas llevan años estancadas. “La pyme en Chile lleva mucho tiempo en una meseta”, indicó, añadiendo que el objetivo es que “las pymes crezcan, que escalen, que se coman el mundo”.

El espacio funciona en el edificio Nido, ubicado en San Isidro 85, cerca del Metro Santa Lucía, y opera de lunes a viernes entre las 09:00 y las 18:00 horas. Según explicó la directora ejecutiva, el lugar fue pensado como un espacio abierto para emprendedores que necesitan orientación o apoyo técnico. “No necesitas más requisito que querer trabajar y aprender”, dijo.

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