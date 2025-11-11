;

“No tengo palabras, estoy con una pena tremenda”: el dolor de Miranda tras la dura eliminación de Chile en el Mundial Sub 17

El DT de La Roja Sub 17 expresó toda su tristeza por la manera en la que su equipo quedó fuera del torneo planetario.

Este martes, La Roja se despidió del Mundial Sub 17 de forma dramática. Chile le ganó 2-1 a Canadá y quedó igualado en puntos con Francia, Uganda y los canadienses. Sin embargo, la escuadra nacional terminó colista de su grupo por un gol de diferencia, lo que selló su eliminación del torneo.

Este triste desenlace golpeó a los jugadores chilenos y también al técnico, Sebastián Miranda. “No tengo palabras en este momento. Estoy con una pena, con una tristeza tremenda. Me cuesta hacer un análisis. El grupo quedó igualado, todos con 4 puntos, y quedamos fuera por una diferencia de gol… De verdad que es tremendo. Me duele el alma”, señaló el DT tras la eliminación.

“Claramente los jugadores están mal, son chicos de 17 años que tenían una tremenda ilusión y un hambre por sacar adelante este Mundial. Fuimos competitivos y lamentablemente no nos alcanzó. Es una tristeza tremenda”, agregó.

En el balance de lo que fue la participación del equipo en el Mundial Sub 17, Miranda aseguró: “Fuimos capaces de competir de igual a igual con todos los equipos, pero cometimos ciertas desconcentraciones que nos terminaron costando los goles en otros partidos”.

Respecto al plantel que formó y dirigió, el técnico de La Roja Sub 17 comentó: “Estoy muy orgulloso de estos jugadores y les pido que crean en esta generación. Tenemos que seguir trabajando para que esta generación siga creciendo”.

“Ojalá que estos jugadores puedan competir en sus clubes y tengan la posibilidad de sumar minutos en los primeros equipos, para que tengan la madurez que se necesita a en momentos específicos”, concluyó Sebastián Miranda.

