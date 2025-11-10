Histórico mall de Santiago, con más de 40 años, tendrá radical remodelación: inversión de US$ 3,5 millones / Francisco Castillo

Pese a la fuerte presencia de cadenas como Parque Arauco y Mallplaza, el primer centro comercial de Chile, Apumanque, continúa vigente desde su inauguración en 1981.

El shopping cerrado de la comuna de Las Condes ha superado crisis económicas e incluso la pandemia, y ahí sigue, en la intersección de Apoquindo con Manquehue, a pocos pasos de una estación de la Línea 1 del Metro de Santiago.

Según El Mercurio, el recinto acaba de iniciar un plan de cuatro años con la idea de renovar la imagen y el edificio. De hecho, recientemente también dieron nuevos bríos a su imagen con un nuevo logo.

Dentro del plan actual se contempla la remodelación del piso, luminarias, escaleras mecánicas y baños. Luego, se continuará con la restauración completa del patio de comidas de planta superior. La inversión bordea los US$ 3,5 millones.

En cifras, la propiedad del lugar se divide en 656 locales, con 260 propietarios. El promedio de visitas al mes va entre las 700 mil y el millón.

“Es un lugar súper apetecido y querido; la gente, los clientes y los operadores lo valoran mucho”, explicó Leticia Valera, gerente de marketing. Sobre el costo por arriendo detalló que 20 metros cuadrados rondan entre los $1,1 millones y $1,9 millones.

“Es un lugar con mucho flujo. La gente muchas veces va a algún lugar determinado y por casualidad termina comprando en otros locales”, valoró Tomás Charles, CEO de Fraccional, fintech que ya compró un espacio en la edificación.

Pese a que se han presentado ofertas de compra de terceros, principalmente por su ubicación estratégica, no han llegado a puerto debido a que sería complejo poner de acuerdo a todos los propietarios. A la par, los dueños tampoco tendrían interés.