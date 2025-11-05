;

Extranjero en Chile pasó al Jumbo y casi se desmaya al ver el precio de este producto clásico de su país: “Me sorprende...”

“Es una marca muy conocida, muy buena”, aseguró en referencia a un ítem navideño.

Javier Méndez

Extranjero en Chile pasó al Jumbo y casi se desmaya al ver el precio de este producto clásico de su país: “Me sorprende...”

A estas alturas del año, no sorprende que las grandes tiendas y supermercados entren en modo navideño: basta dar una vuelta por cualquier mall para encontrar un sinfín de productos alusivos a una de las celebraciones más importantes del calendario.

Una persona que se dio cuenta del fenómeno fue @aleman.bacan, un extranjero que a menudo sube contenido donde retrata su experiencia en el territorio nacional.

“Acá puedes ver unos productos muy típicos de Alemania”, contó mientras visita un local de Jumbo en un breve registro que supera las 90 mil visitas en TikTok.

Revisa también:

ADN

Así, mostró ejemplos como Domino’s y Lebkuchen, unos dulces y un pan de jengibre típico en el territorio europeo, respectivamente.

Eso sí, lo que más llamó la atención del joven fue el precio de una de las galletas, que según contó son muy populares en su país de origen.

“Wow, wow wow, eso me sorprende”, dijo al ver un paquete de 500 gramos de Lambertz Lebkuchen por $9.290.

“Es una marca muy conocida, muy buena, pero normalmente (el valor) máximo no (va más allá de) 3,50 euros”, precisó. Tras la conversión, sería algo así como $3.800 en Chile.

Revisa el video a continuación:

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad