Extranjero en Chile pasó al Jumbo y casi se desmaya al ver el precio de este producto clásico de su país: “Me sorprende...”

A estas alturas del año, no sorprende que las grandes tiendas y supermercados entren en modo navideño: basta dar una vuelta por cualquier mall para encontrar un sinfín de productos alusivos a una de las celebraciones más importantes del calendario.

Una persona que se dio cuenta del fenómeno fue @aleman.bacan, un extranjero que a menudo sube contenido donde retrata su experiencia en el territorio nacional.

“Acá puedes ver unos productos muy típicos de Alemania”, contó mientras visita un local de Jumbo en un breve registro que supera las 90 mil visitas en TikTok.

Así, mostró ejemplos como Domino’s y Lebkuchen, unos dulces y un pan de jengibre típico en el territorio europeo, respectivamente.

Eso sí, lo que más llamó la atención del joven fue el precio de una de las galletas, que según contó son muy populares en su país de origen.

“Wow, wow wow, eso me sorprende”, dijo al ver un paquete de 500 gramos de Lambertz Lebkuchen por $9.290.

“Es una marca muy conocida, muy buena, pero normalmente (el valor) máximo no (va más allá de) 3,50 euros”, precisó. Tras la conversión, sería algo así como $3.800 en Chile.

Revisa el video a continuación: