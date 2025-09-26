¿MUT 2? Así es el nuevo mercado comercial que se está desarrollando en el centro de Santiago

Pese a haberse establecido como una propuesta diferente a los malls tradicionales de Santiago, el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) se ha convertido en un punto neurálgico del comercio en la capital.

Eso sí, la instalación el comuna de Las Condes no es la única idea que ha tenido Territoria, la firma detrás la edificación. Hace algunos días se supo que la gestora inmobiliaria registró otros nombres para conceptos similares en distintas regiones.

Quizás la iniciativa más concreta por el momento es la que tienen en Santiago centro, específicamente en el ex edificio de Enel ubicado en Santa Rosa 76, a pasos de la estación de Metro Santa Lucía.

El proyecto de uso mixto, dispuesto en un paño de 9.500 metros, contempla edificios de vivienda y un centro comercial con mercado de comidas y productos.

En detalle, albergará dos torres de doces pisos, una torre de oficinas de nueve pisos y una placa comercial de tres pisos, en cuya cubierta albergará un plaza destinada a áreas verdes y zonas de esparcimiento.

A lo anterior se suman cuatro subterráneos, el uso de energía limpia, la reutilización de aguas grises para el riego de jardines y un programa de basura cero.

“Está orientado a personas que les gusta vivir en el centro de Santiago o que trabajan ahí, que quieren mejorar su calidad de vida viviendo en un lugar con más espacios verdes y con una excelente conexión al resto de la ciudad”, señaló Ignacio Salazar Vicuña, socio de Territoria.

Recientemente, Territoria obtuvo la aprobación ambiental para el megaproyecto que implica un inversión que supera los US$98 millones.