Emblemático restaurante de Santiago anunció su cierre definitivo: “Pensamos que este momento jamás llegaría”

“Aunque fueron casi ocho años, nos hubiera encantado que fueran mil más”, escribió el recinto en una publicación de sus redes sociales. “Hacemos comida rica, sabrosa y fresca”, era parte de su propuesta.

El cierre de un ciclo. Un conocido recinto gastronómico en Santiago cerrará sus puertas para siempre durante este mes de noviembre.

Se trata de Guappo Bistro, local ubicado en Av. Pocuro 3091, Providencia. La noticia fue confirmada a través de una publicación en sus redes sociales.

Pensamos que este momento jamás llegaría… pero llegó. Y aunque el corazón se aprieta, lo recibimos con gratitud. Ha sido una aventura extraordinaria, llena de recuerdos imborrables y personas que dejaron huella en nuestra historia“, escribieron a sus seguidores.

Nuestro pequeño rincón de 31m² se convirtió en mucho más que un espacio: fue un hogar, un refugio, un escenario de risas, aprendizajes, lágrimas, abrazos, bailes y celebraciones”, añadieron junto a una foto del recinto.

“Aunque fueron casi ocho años, nos hubiera encantado que fueran mil más”, admitieron. “Hoy nos toca cerrar este capítulo, no con tristeza, sino con el alma llena de agradecimiento”, sumaron.

La fecha fijada para bajar la cortina de forma definitiva será el próximo 15 de noviembre. Hasta esa fecha los últimos clientes podrán disfrutar de un buen número de platos, postres y bebidas.

“Gracias por acompañarnos, por creer, por estar. Gracias por tanto, familia. Pronto avisaremos cuando haremos la despedida oficial”, cerraron.

Los comentarios de apoyo no tardaron en aparecer. “Todo el cariño y éxito para los nuevos planes que tengan”, “el mejor flan de manjar de Chile” y “El mejor rincón del barrio. Suerte en la próxima aventura se les extrañará”, fueron algunas de las reacciones.

Somos el bistro del barrio, hacemos comida rica, sabrosa y fresca. Nuestra carta va cambiando todas las semanas, así puedes disfrutar la diversidad de nuestros platos y ahora que mejor que a la puerta de tu casa!”, definian en su sitio web.

