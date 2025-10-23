Tras irse de Chile por años: prestigiosa marca británica de zapatos abre nueva tienda en Parque Arauco

En 2022 la conocida marca de calzado Dr. Martens se despidió de Chile, y de Latinoamérica en general, tras poner un punto final a sus operaciones. La decisión habría sido de la matriz de la compañía en Londres.

Eso sí, a finales del año 2024 se marcó el retorno de la misma con una tienda en el Drugstore de Providencia (Avenida Providencia #2124). “La verdad es que nunca se debería haber ido", afirmaba entonces Joaquín Gotlib, empresario y CEO del distribuidor Crosby.

En tanto, este mes se concretó la apertura de un nuevo espacio de 65 metros cuadrados en el mall Parque Arauco, cimentando aún más la idea de expandirse que ya adelantaban con su movimiento en la galería.

El punto de venta se encuentra a nivel calle por la entrada de Rosario Norte. La situación también marca la vuelta al recinto del sector oriente. Según los responsables, en sus dependencias se ubicó el local con mayor flujo de clientes en el pasado.

“Cuando Dr. Martens estuvo en Chile hace unos años, la apertura en Parque Arauco marcó un momento muy importante para nosotros. Volver siempre fue parte del plan, no solo para abrir nuevamente una tienda, sino para reencontrarnos con la comunidad que nos había estado esperando”, afirmó ahora Gotbil.

La marca también está disponible en retailers autorizados como Falabella, Antihuman, Snobby, Palihouse y Magma. Por el momento, no existe tienda online.