;

Tras irse de Chile por años: prestigiosa marca británica de zapatos abre nueva tienda en Parque Arauco

En el pasado, Dr. Martens ya había tenido un espacio en el centro comercial del sector oriente. “Volver siempre fue parte del plan”, se aseguró ahora.

Javier Méndez

Tras irse de Chile por años: prestigiosa marca británica de zapatos abre nueva tienda en Parque Arauco

En 2022 la conocida marca de calzado Dr. Martens se despidió de Chile, y de Latinoamérica en general, tras poner un punto final a sus operaciones. La decisión habría sido de la matriz de la compañía en Londres.

Eso sí, a finales del año 2024 se marcó el retorno de la misma con una tienda en el Drugstore de Providencia (Avenida Providencia #2124). “La verdad es que nunca se debería haber ido", afirmaba entonces Joaquín Gotlib, empresario y CEO del distribuidor Crosby.

En tanto, este mes se concretó la apertura de un nuevo espacio de 65 metros cuadrados en el mall Parque Arauco, cimentando aún más la idea de expandirse que ya adelantaban con su movimiento en la galería.

Revisa también:

ADN

El punto de venta se encuentra a nivel calle por la entrada de Rosario Norte. La situación también marca la vuelta al recinto del sector oriente. Según los responsables, en sus dependencias se ubicó el local con mayor flujo de clientes en el pasado.

Cuando Dr. Martens estuvo en Chile hace unos años, la apertura en Parque Arauco marcó un momento muy importante para nosotros. Volver siempre fue parte del plan, no solo para abrir nuevamente una tienda, sino para reencontrarnos con la comunidad que nos había estado esperando”, afirmó ahora Gotbil.

La marca también está disponible en retailers autorizados como Falabella, Antihuman, Snobby, Palihouse y Magma. Por el momento, no existe tienda online.

ADN

Así es la tienda de Dr. Martens en el mall Parque Arauco.

Revisa también:

ADN

Contenido patrocinado

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

Sofia Richie anuncia su segundo embarazo y nueva marca de ropa

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

¿Por qué celebramos Halloween en Chile? La historia de una fiesta que se coló entre las tradiciones

&#039;Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado&#039;: subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

'Robert De Niro es un anciano triste, amargado y destrozado': subjefe de gabinete de Donald Trump arremete contra el reconocido actor

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Recordado actor de la década de los 80 alza la voz tras video que aseguraba que estaba en situación de calle

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con &#039;In The Dark&#039;, su nueva canción

Selena Gomez vuelve a sus raíces sonoras con 'In The Dark', su nueva canción

Guns N&#039; Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Guns N' Roses sale a explicar el momento de furia de Axl Rose en contra de Isaac Carpenter en Argentina: comunicado oficial

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

Final de Stranger Things llegará a los cines: Todo lo que sabemos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

El impactante antes y después de Kathy Orellana: su nueva apariencia dejó a todos sorprendidos

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

Pareja de Fran Maira alza la voz tras detención: Niega agresiones y relación con la artista

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad