Así son los centros de salud Fast Clinic que se abrieron al interior del Metro de Santiago: si te atiendes en ellos te devuelven el pasaje

El Metro de Santiago y Fast Clinic inauguraron el jueves dos nuevos centros de salud en estaciones. Se trata de los primeros recintos de este tipo dentro de la red de un tren subterráneo en Latinoamérica.

El modelo pionero se puede encontrar en Hospital El Pino (Línea 2) y Los Leones (Línea 6). Ahí se ofrecen exámenes de laboratorio, ecografías, atención de enfermería y chequeos preventivos con cobertura Fonasa, Isapres y convenios municipales.

El primer espacio de San Bernardo se compone por cinco boxes, y el segundo de Providencia por tres. “Contamos con enfermeras con vasta experiencia en pacientes pediátricos y adultos, con una atención cálida y segura”, describen en su sitio web.

El movimiento no es menor: se calcula que por Hospital El Pino transitan 26 mil pasajeros al día, y en Los Leones la cifra llega a 53 mil. Unos números que dan cuenta del potencial que podría tener la iniciativa.

Un dato extra: las personas que se atiendan en Fast Clinic recibirán la devolución del valor del pasaje.

“Este proyecto demuestra que cuando las instituciones públicas y privadas colaboran con un propósito común, los beneficios llegan a donde más se necesitan”, subrayó Felipe Bravo, gerente general del Metro.

La idea que se tiene a futuro es seguir ampliando la red de cobertura al sumar locaciones en las estaciones Universidad de Chile (L1), Cerro Blanco (L2) y Plaza Quilicura (L3).

Aquellos que estén interesados en los servicios pueden pedir hora online. Ambos puntos atienden de lunes a viernes entre las 07:00 y las 15:00 horas.

Así lucen los nuevos centros de salud dentro del Metro de Santiago :

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar

Ampliar