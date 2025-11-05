En la edición de Los Tenores de este miércoles 5 de noviembre, nuestros panelistas compartieron gran parte del programa con los miembros de La Renga, grupo de rock argentino que ha inspirado muchas canciones de barras en el fútbol sudamericano.

Leo Burgueño, Cristian Arcos, Patricio Barrera, Víctor Cruces y Carlos Costas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante Everton, que se ponen al día en el Campeonato Nacional 2025.

Además, comentaron la derrota de La Roja Sub 17 ante Francia en el Mundial de Qatar, las palabras de Marcos González contra Nicolás Córdova y reacción de la ANFP ante el posible paro de los árbitros.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 5 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también escucharon el deseo de Jordhy Thompson de volver a Colo Colo, en conversación exclusiva con ADN Deportes.