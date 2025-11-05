;

VIDEO. Los Tenores siguieron el debut de Chile en el Mundial Sub 17 y conversaron con los miembros de La Renga

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas anticiparon el choque entra azules y “ruleteros”, la derrota de La Roja en la cita planetaria juvenil y mucho más.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este miércoles 5 de noviembre, nuestros panelistas compartieron gran parte del programa con los miembros de La Renga, grupo de rock argentino que ha inspirado muchas canciones de barras en el fútbol sudamericano.

Leo Burgueño, Cristian Arcos, Patricio Barrera, Víctor Cruces y Carlos Costas anticiparon el partido de la Universidad de Chile ante Everton, que se ponen al día en el Campeonato Nacional 2025.

Revisa también:

ADN

Además, comentaron la derrota de La Roja Sub 17 ante Francia en el Mundial de Qatar, las palabras de Marcos González contra Nicolás Córdova y reacción de la ANFP ante el posible paro de los árbitros.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 5 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”, donde también escucharon el deseo de Jordhy Thompson de volver a Colo Colo, en conversación exclusiva con ADN Deportes.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad