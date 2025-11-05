;

Otro jugador de Colo Colo responde a las críticas y pone en duda su futuro: “A final de año...”

“Ha habido una baja de rendimiento, personalmente me hago cargo”, reconoció el lateral de los albos, Erick Wiemberg.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El lateral de Colo Colo, Erick Wiemberg, habló en la previa del partido de este sábado ante Unión Española por la fecha 27 del Campeonato Nacional 2025 y abordó las críticas que ha recibido por su nivel a lo largo de la temporada.

“Ha sido un año complicado, obviamente. A Colo Colo se le exige ser campeón. Es el objetivo principal desde principio de año, pero sí han habido tropiezos. Ahora estamos enfocados en poder acceder a copa internacionales y ganar los tres puntos el fin de semana", declaró el zaguero de 31 años en conferencia de prensa.

Consultado sobre su rendimiento, el ex Unión La Calera reconoció que “si lo llevamos a comparación con el año pasado, ha habido una baja de rendimiento, personalmente me hago cargo. Creo que últimamente en los partidos se ha ido demostrando que el nivel está subiendo, pero si lo comparo con el año pasado, sí, el nivel ha estado más bajo. Son cosas del fútbol, lo más importante es sobreponerse a eso y volver a levantar”.

Wiemberg también se refirió a una eventual salida de Colo Colo a fin de año y señaló “realmente no nos preocupamos de eso hasta que termine el campeonato, porque si uno empieza a prestar oído a todo lo que se dice fuera de lo que es el equipo, creo que la cabeza de cada uno estaría por las nubes”.

“Tenemos cuatro partidos, cuatro finales, tenemos que ganar los cuatro partidos para poder acceder a copas internacionales y estar ahí. Nuestro enfoque totalmente está metido en eso y después a final de año se verá quiénes quedan, quiénes se van“, agregó.

Por último, el lateral de Colo Colo tuvo palabras para Fernando Ortiz y sostuvo que “ha sido un proceso de menos a más, con el correr de los días uno va agarrando más la mano del técnico, lo que nos pide. Nos vamos complementando mejor como equipo, creo que eso se vio el partido pasado con un segundo tiempo diferente. Esperamos de ahí subir el nivel y que se pueda plasmar los 90 minutos“.

