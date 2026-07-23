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Nueva polémica sacude al Mundial: investigan dos partidos de España por posibles irregularidades en apuestas

El Grupo de Copenhague detectó siete casos durante el torneo que levantaron sospechas por movimientos inusuales en los mercados de apuestas, dos de ellas relacionadas con la selección campeona del mundo.

Periodista de Radio ADN desde 2022. Forma parte del equipo de Deportes como redactor web, donde cubre la actualidad del fútbol, tenis y otras disciplinas.Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / MB Media

La selección de España quedó en el centro de la polémica por dos hechos registrados durante su participación en el Mundial 2026, los cuales están siendo investigados por posibles irregularidades vinculadas a apuestas deportivas.

Según reveló The Athletic, el Grupo de Copenhague, red que funciona como asesor del Consejo de Europa para prevenir y detectar la manipulación de competiciones deportivas, detectó siete situaciones en la Copa del Mundo que levantaron sospechas y formalizó una solicitud oficial a la FIFA para que brinde una explicación al respecto.

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Dentro de esos casos detectados hay dos que involucran a España: una fuerte acumulación de apuestas en la plataforma Polymarket de que no derrotaría a Cabo Verde y la extensa demora del VAR para anular el gol de Ferrán Torres en la goleada frente a Arabia Saudita.

Ambas situaciones fueron catalogadas por el organismo como “alertas amarillas”, las cuales se activan ante movimientos inusuales en distintos mercados de apuestas, que contemplan factores como cambios inesperados en las cuotas, rumores en redes sociales o el tráfico de información.

De acuerdo con la publicación, la entidad supervisó los 104 partidos disputados durante el Mundial, aunque 15 encuentros fueron sometidos a una vigilancia especial y se emitieron siete “alertas amarillas” por posibles irregularidades. También se investigan otros episodios, como la expulsión del sudafricano Themba Zwane ante México y el polémico caso del estadounidense Folarin Balogun.

Christian Kalb, excolaborador del Grupo de Copenhague, aclaró que no necesariamente una alerta implica que exista una manipulación. “Las alertas del Group of Copenhagen pueden explicarse por comportamientos atípicos, como cambios en las cuotas o en la liquidez de las coberturas. Hay muchas explicaciones que no implican manipulación“, planteó a The Athletic.

En tanto, desde FIFA aseguran que no recibió reportes de apuestas sospechosas. “No se detectó ninguna actividad de apuestas sospechosa ni indicios de manipulación de partidos relacionados con ningún encuentro”, se explicó desde el ente regulador, pese a a la revelación de las siete alertas.

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