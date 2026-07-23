La Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó de forma unánime la sanción administrativa impuesta por la Superintendencia de Educación a la Corporación Municipal de Renca, la cual consiste en una multa de 51 UTM (cerca de 3,4 millones de pesos) por infringir la normativa sobre la idoneidad del personal docente.

La resolución rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por la corporación en su calidad de sostenedora del Instituto Cumbres de Cóndores Poniente. La infracción se originó tras no haber provisto a un profesional calificado para reemplazar a un profesor titular que se encontraba con licencia médica.

La Corporación Municipal de Renca argumentó que intentó buscar un reemplazo en portales de empleo, que actuó de buena fe y que la licencia médica constituyó un caso de “fuerza mayor”, recurriendo temporalmente al jefe de la Unidad Técnica Pedagógica (UTP) para que asumiera las clases de aula y así no interrumpir el servicio.

En la sentencia, la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones respaldaron la tesis de que la dificultad para encontrar un profesional en el mercado no constituye una situación “irresistible” o de fuerza mayor.

“La invocación de la buena fe, por elevada que sea, no muda en lícito aquello que la propia ley califica de infracción ni dispensa del cumplimiento del estándar de conducta exigible a quien tiene a su cargo la prestación del servicio educativo”, sostiene el escrito.

De esta manera, el tribunal confirmó íntegramente la sanción de la Superintendencia de Educación, marcando un claro precedente sobre las exigencias legales que deben cumplir los sostenedores para asegurar personal idóneo en las aulas.