Ex seleccionado chileno le quita el piso a Córdova en La Roja: “Te pasan a los mejores jugadores de Chile y no les sacas rendimiento”

El exdefensa de La Roja y de Universidad de Chile, Marcos González, es uno de los nombres que jugará la Copa Duelo Leyendas de América en el Claro Arena. El evento contará con varias figuras del continente como Ronaldinho, Juan Pablo Sorín, Mario Yepes, Diego Lugano y Lucas Barrios.

“Lobo del Aire” representará a Chile junto a Matías Fernández, Gonzalo Fierro, Fabián Orellana, entre otros exfutbolistas. El diálogo con ADN Deportes, el retirado zaguero central abordó este nuevo desafío y también habló de otros temas relacionados con el fútbol chileno.

- ¿Cuáles son sus sensaciones por participar de este evento?

- Volveré a reencontrarme con viejos rivales y viejos compañeros que tuve en la selección chilena. Así que estoy muy contento y lo asumo con mucha responsabilidad, porque finalmente estamos representando a Chile.

- ¿Cómo se está preparando para jugar la Copa Duelo Leyendas de América?

- Estoy entrenando en mi casa. Entreno con mi hijo, quien está en la Sub 20 de la U, así que realizo algunos trabajos con él y por mi parte también hago un entrenamiento invisible.

- ¿Cómo ve el nuevo proceso de la selección chilena?

- El proceso es cuando tú tomas a un niño de 10 años, pero si tomas a un chico de la Sub 20 o del plantel adulto, no es un proceso, el chico ya está formado, y tienes que darle un par de directrices, un par de instrucciones, para potenciar a ese jugador. Si te pasan los mejores jugadores de Chile con 20, 25 o 30 años, no es para un proceso, es para resultados inmediatos. Si eres buen entrenador, vas a lograr que tu equipo juegue a algo, y si no eres un tan buen entrenador, se va a notar y los resultados están ahí.

- En el Mundial Sub 20, se habló mucho de las métricas de Nicolás Córdova ¿Qué opina de las métricas en el fútbol?

- Cuando Chile salió campeón de América, no recuerdo que un entrenador haya hablado de métricas. Tampoco cuando Chile clasificó a los Mundiales. Lo que sí recuerdo es que había un entrenador capaz de sacarle rendimiento a todos sus jugadores. Como entrenador, si no tengo la capacidad de sacarle rendimiento a mis jugadores, me voy a excusar con cualquier cosa.

- ¿Siente que faltó sacarle rendimiento a los jugadores chilenos en el Mundial Sub 20?

- Claro que sí. Porque no se trata de un equipo amateur, te están pasando a los mejores Sub 20 de Chile, de equipos como Colo Colo, la U, Católica, O’Higgins, y tú no les sacas rendimiento. La responsabilidad siempre es del entrenador cuando el equipo no anda.

- ¿Cómo analiza la campaña de la U en la Copa Sudamericana?

- Fue una campaña extraordinaria. Gustavo Álvarez llegó a la U y salió campeón de la Copa Chile, después le ganó la Supercopa a Colo Colo y ahora metió a la U en una semifinal de Copa Sudamericana. ¿Hace cuántos años que un entrenador no hacía eso en la U? Es extraordinario.

- Gustavo Álvarez hace poco sonó en Perú ¿Cree que está para la banca de la selección chilena?

- Gustavo Álvarez podría quedarse en la U tranquilamente, y si yo fuera él, a la única parte que saldría es a la selección chilena. Verlo en La Roja sería lo ideal después de todo lo que ha hecho en la U.

- Usted hizo el curso de entrenador ¿Qué falta para verlo dirigir algún club?

- Terminé el curso en septiembre pasado y ahora están haciendo los trámites de convalidación, porque yo hice el curso en Argentina. Cuando me entreguen mi diploma tendré que validar en Chile todo lo que estudié. Fueron tres años de estudio, donde aprendí mucho, a pesar de toda la práctica que tenía en cancha.

- ¿Le gustaría dirigir en la U?

- A la U siempre le digo que sí. Yo llegué a la U a los 5 años, me formé ahí, conozco a mucha gente del club, algunos ya no están. Sería un sueño dirigir a la U, me quedaría toda la vida ahí, es como mi casa.