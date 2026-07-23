Tras su polémico rescate del Cajón del Maipo: el historial delictivo de “El Chino” con más de 20 causas y una fuerte adicción a las drogas

La historia de Manuel Orellana, conocido como “El Chino del Cajón del Maipo”, sumó un nuevo capítulo luego del rescate que protagonizó junto a Magdalena Retamal y Martina Núñez, tras permanecer siete días extraviados en la cordillera.

Mientras el caso generó atención por las circunstancias de la desaparición, sus antecedentes judiciales revelaron una trayectoria marcada por diversas causas penales durante casi dos décadas.

Registros judiciales revisados por The Clinic dan cuenta de más de 20 causas asociadas a delitos como hurtos, infracciones relacionadas con drogas, violencia intrafamiliar, amenazas y conducción sin autorización.

Uno de los primeros episodios registrados ocurrió en 2009, cuando fue detenido por sustraer productos desde un supermercado en La Florida.

Detalles de las causas

Entre 2011 y 2013, Orellana acumuló condenas por hurtos reiterados en supermercados Ekono, donde fue sorprendido ocultando bandejas de carne. En ambos casos recibió penas de 41 días de reclusión nocturna, aunque los antecedentes señalan dificultades para cumplirlas.

Su historial también incluye episodios vinculados al consumo problemático de drogas. Un peritaje psiquiátrico realizado en 2013 describió un consumo severo de pasta base, con hasta 300 papelillos diarios según los antecedentes médicos , además de daño orgánico cerebral y dificultades cognitivas.

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En 2023, mientras cumplía una condena en el Centro Penitenciario Colina I, fue nuevamente sancionado tras ser sorprendido con un teléfono celular y un chip ocultos.

Violencia intrafamiliar

En paralelo, registra causas por hechos de violencia y conducción irregular. En 2017 fue condenado por manejar un camión sin licencia, mientras que en 2024 enfrentó una investigación por lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja y madre de su hijo.

La fiscalía lo acusó de agredirla y amenazarla, pero el caso terminó con su absolución en diciembre de ese año.

El historial judicial de Orellana salió a la luz después del operativo de búsqueda en el Cajón del Maipo, donde además se detectó que el vehículo utilizado para trasladarse tenía encargo por robo.

El caso abrió nuevamente la atención sobre un hombre que pasó de ser protagonista de un complejo rescate en la montaña a estar bajo escrutinio por sus antecedentes previos.