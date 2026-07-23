;

Tras su polémico rescate del Cajón del Maipo: el historial delictivo de “El Chino” con más de 20 causas y una fuerte adicción a las drogas

Registros judiciales revelan casi dos décadas de delitos, condenas y episodios ligados al consumo problemático de sustancias.

Martín Neut

Manuel Orellana, “El Chino&quot;

Manuel Orellana, “El Chino" / Fotografia optimizada con IA

La historia de Manuel Orellana, conocido como “El Chino del Cajón del Maipo”, sumó un nuevo capítulo luego del rescate que protagonizó junto a Magdalena Retamal y Martina Núñez, tras permanecer siete días extraviados en la cordillera.

Mientras el caso generó atención por las circunstancias de la desaparición, sus antecedentes judiciales revelaron una trayectoria marcada por diversas causas penales durante casi dos décadas.

Revisa también:

ADN

Registros judiciales revisados por The Clinic dan cuenta de más de 20 causas asociadas a delitos como hurtos, infracciones relacionadas con drogas, violencia intrafamiliar, amenazas y conducción sin autorización.

Uno de los primeros episodios registrados ocurrió en 2009, cuando fue detenido por sustraer productos desde un supermercado en La Florida.

Detalles de las causas

Entre 2011 y 2013, Orellana acumuló condenas por hurtos reiterados en supermercados Ekono, donde fue sorprendido ocultando bandejas de carne. En ambos casos recibió penas de 41 días de reclusión nocturna, aunque los antecedentes señalan dificultades para cumplirlas.

Su historial también incluye episodios vinculados al consumo problemático de drogas. Un peritaje psiquiátrico realizado en 2013 describió un consumo severo de pasta base, con hasta 300 papelillos diarios según los antecedentes médicos, además de daño orgánico cerebral y dificultades cognitivas.

ADN

En 2023, mientras cumplía una condena en el Centro Penitenciario Colina I, fue nuevamente sancionado tras ser sorprendido con un teléfono celular y un chip ocultos.

Violencia intrafamiliar

En paralelo, registra causas por hechos de violencia y conducción irregular. En 2017 fue condenado por manejar un camión sin licencia, mientras que en 2024 enfrentó una investigación por lesiones y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar contra su expareja y madre de su hijo.

La fiscalía lo acusó de agredirla y amenazarla, pero el caso terminó con su absolución en diciembre de ese año.

El historial judicial de Orellana salió a la luz después del operativo de búsqueda en el Cajón del Maipo, donde además se detectó que el vehículo utilizado para trasladarse tenía encargo por robo.

El caso abrió nuevamente la atención sobre un hombre que pasó de ser protagonista de un complejo rescate en la montaña a estar bajo escrutinio por sus antecedentes previos.

Contenido patrocinado

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

Alerta por estafas durante las lluvias: Advierten ciberdelitos con falsos bonos y ayudas estatales

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

¿Cómo ayudar a las familias afectadas por el sistema frontal? Revisa dónde donar y cómo aportar

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Lanzan Red Esperanza: el sitio web gratuito que permite reportar emergencias y coordinar ayuda durante el temporal en Chile

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

Nació entre el caos, vendió 30 millones de copias y cambió el rock para siempre: se cumplen 39 años del debut más salvaje de la historia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

¿Por qué tu perfume deja de olerte tan rápido? La explicación tiene que ver con tu cerebro, no con la fragancia

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

La plataforma que busca coordinar ayuda ciudadana durante las inundaciones provocadas por el sistema frontal

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting &#039;To You&#039;

Hwang In Yeop regresa a Chile 2026: así será su nuevo fanmeeting 'To You'

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

El inesperado récord del Mundial 2026 que marcó Chile sin necesidad de jugar un solo partido

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: &#039;No se imaginan la felicidad que tenemos en casa&#039;

Querido cantante confirma nacimiento de su hija: 'No se imaginan la felicidad que tenemos en casa'

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para &#039;Una Aventura World Tour&#039;

Ozuna en Chile 2026: cuándo es el concierto en Movistar Arena y cómo comprar entradas para 'Una Aventura World Tour'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad