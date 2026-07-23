La Universidad Católica se prepara para afrontar un segundo semestre con un calendario cargado de partidos, entre ellos, la llave contra Estudiantes de La Plata por octavos de final de Copa Libertadores.

Pero, para el temor de hinchas y el cuerpo técnico de Daniel Garnero, aún no se conoce de refuerzos y, al parecer, incluso podrían quedarse sin incorporar a nadie para el plantel, según versiones desde dentro del club.

Esto genera aún más preocupación si se recuerda que Clemente Montes tuvo que ser operado por una fractura en el hueso tarso del pie, que debería tenerlo entre dos a tres meses fuera de las canchas, prácticamente descartándolo para el choque ante el “Pincharrata”, o no.

Fue el propio gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich, quien en conversación con Los Tenores de ADN, reveló que existen probabilidades de que el delantero pueda estar presente en el cruce de Copa Libertadores.

“Vamos a ver cómo está, podría estar”, confesó el “Tati”, mientras era consultado por la falta de fichajes y la confianza a Diego Corral ante la baja del seleccionado nacional.

El partido de ida ante Estudiantes de La Plata está programado para el 11 de agosto, es decir, Clemente Montes tendría menos de 50 días para estar en condiciones de volver a jugar el fútbol.