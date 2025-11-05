Francia saca a relucir su juego en balón detenido para amargar el debut de Chile en el Mundial Sub 17 / Marcus Ulker - Comunicaciones FFCH

La selección chilena sub 17 tuvo un negativo estreno en el Mundial de la categoría, el cual volvió a disputar luego de seis años.

El elenco dirigido por Sebastián Miranda tenía un desafío nada menor por su debut en el grupo K, enfrentando al subcampeón vigente, Francia.

Sin embargo, lejos de mostrarse intimidados por el poderío físico de los galos, La Roja juvenil sorprendió con el control del balón y un interesante despliegue ofensivo durante la primera media hora oficial.

En ese período, Jhon Cortés y Martín Giménez tuvieron ocasiones claras sobre la portería de Francia, además de Yastin Cortés, que a los 20 minutos casi sorprende con un largo disparo.

Poco a poco, eso sí, los galos ajustaron su posición y fueron equilibrando el desarrollo del juego, aunque no con demasiado despliegue en ataque.

Sin embargo, en menos de 10 minutos, Francia lució su pegada en la pelota detenida. Fue así como tras un discutible foul, Chris Batola abrió la cuenta con un gran tiro libre a los 54 minutos.

Ocho minutos más tarde, Remi Himbert conectó un centro en pelota parada para ampliar la diferencia en favor de Francia.

El 2-0 de los europeos golpeó duro al cuadro nacional, con el poste evitando el tercer tanto y recién llegando al arco rival nuevamente con una arremetida del ingresado Zidane Yáñez a los 83 minutos.

Así las cosas, Francia terminó abrochando un exitoso debut, mientras que La Roja lamentó la derrota y ya ponen el foco en su próximo encuentro en el Mundial Sub 17, cuando se midan este sábado a Uganda.