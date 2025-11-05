;

VIDEOS. Francia saca a relucir su juego en balón detenido para amargar el debut de Chile en el Mundial Sub 17

La Roja mostró pasajes de buen fútbol, pero no fue suficiente para evitar la caída ante los galos en Qatar.

Carlos Madariaga

Francia saca a relucir su juego en balón detenido para amargar el debut de Chile en el Mundial Sub 17

Francia saca a relucir su juego en balón detenido para amargar el debut de Chile en el Mundial Sub 17 / Marcus Ulker - Comunicaciones FFCH

La selección chilena sub 17 tuvo un negativo estreno en el Mundial de la categoría, el cual volvió a disputar luego de seis años.

El elenco dirigido por Sebastián Miranda tenía un desafío nada menor por su debut en el grupo K, enfrentando al subcampeón vigente, Francia.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, lejos de mostrarse intimidados por el poderío físico de los galos, La Roja juvenil sorprendió con el control del balón y un interesante despliegue ofensivo durante la primera media hora oficial.

En ese período, Jhon Cortés y Martín Giménez tuvieron ocasiones claras sobre la portería de Francia, además de Yastin Cortés, que a los 20 minutos casi sorprende con un largo disparo.

Poco a poco, eso sí, los galos ajustaron su posición y fueron equilibrando el desarrollo del juego, aunque no con demasiado despliegue en ataque.

Sin embargo, en menos de 10 minutos, Francia lució su pegada en la pelota detenida. Fue así como tras un discutible foul, Chris Batola abrió la cuenta con un gran tiro libre a los 54 minutos.

Ocho minutos más tarde, Remi Himbert conectó un centro en pelota parada para ampliar la diferencia en favor de Francia.

El 2-0 de los europeos golpeó duro al cuadro nacional, con el poste evitando el tercer tanto y recién llegando al arco rival nuevamente con una arremetida del ingresado Zidane Yáñez a los 83 minutos.

Así las cosas, Francia terminó abrochando un exitoso debut, mientras que La Roja lamentó la derrota y ya ponen el foco en su próximo encuentro en el Mundial Sub 17, cuando se midan este sábado a Uganda.

Contenido patrocinado

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Michelle Adam: la mujer del tiempo son más estilo de la televisión chilena

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Tras estreno de primer tráiler: ¿Dónde ver la nueva película 31 Minutos: Una Calurosa Navidad?

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Shakira reina de récords: De un histórico show con filarmónica femenina a recibir el máximo Premio de Billboard

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Sebastian Stan reflexiona sobre su etapa en Marvel y su deseo de nuevos desafíos

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco &#039;Toque&#039;

Joe Vasconcellos Movistar Arena 2025: Estos son los invitados del concierto que celebrará los 30 años del disco 'Toque'

Queda cada vez menos para el lanzamiento de &#039;LUX&#039; de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

Queda cada vez menos para el lanzamiento de 'LUX' de Rosalía: Todo lo que se sabe hasta el momento

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

AC/DC en Chile 2026: estos son los precios de las entradas para el concierto en el Parque Estadio Nacional

&#039;Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

'Tan caluroso que mi cerebro no funcionaba”: Robert Pattinson revela detalles de la grabación de Dune 3

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Concurso: Camina con Shakira en su concierto en Chile junto a FMDOS

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

Fue una de las infidelidades más polémicas del espectáculo nacional y aseguran que habría reconciliación

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad