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VIDEO. Querida cantante reveló sorpresivo rechazo a la animación de un matinal: dio a conocer sus motivos

La artista participó en el capitulo más reciente de “Only Comparini” de Canal 13.

Nicolás Lara Córdova

Querida cantante reveló sorpresivo rechazo a la animación de un matinal: dio a conocer sus motivos

En el más reciente episodio de Only Comparini, la reconocida cantante Myriam Hernández reveló un desconocido episodio de su carrera ligado a la televisión chilena.

La artista contó que hace algunos años recibió una oferta para asumir la conducción de un matinal. Aunque no reveló de qué programa se trataba, confesó que decidió rechazar la propuesta.

“Me ofrecieron hacer un matinal, te diría que hace unos cinco años”, comenzó relatando.

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“No quise, porque siento que tengo mucho respeto por los animadores, además. Y los que animan matinales tienen una disciplina tremenda: deben acostarse, yo creo, a las siete de la noche para estar a las cinco de la mañana, o incluso a las cuatro, probablemente, levantándose”, agregó.

Hernández comparó la rutina de los animadores de matinales con la de quienes deben levantarse temprano para ir al colegio, destacando el nivel de exigencia que implica ese trabajo.

Finalmente, aseguró que prefiere enfocarse en su carrera musical, aunque reconoció que disfruta participar en otros formatos televisivos.

“Me encanta ser jurado de programas de voz, de talentos. Me encanta. Y actuar, me gusta actuar en mis videoclips y todo eso, pero también tengo demasiado respeto por los actores”.

La cantante cerró explicando que “aprender un libreto y que te salga natural es muy difícil”.

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