Marcos González se retiró como jugador en 2017, pero hoy sigue ligado al fútbol y en poco tiempo más podría comenzar su carrera como entrenador, tras hacer el curso en Argentina.

“Terminé el curso en septiembre pasado y ahora están haciendo los trámites de convalidación, porque yo el curso lo hice en Argentina. Cuando me entreguen mi diploma tendré que validar en Chile todo lo que estudié. Fueron tres años de estudio, donde aprendí mucho, a pesar de toda la práctica que tenía en cancha”, comentó el “Lobo del Aire” en diálogo con ADN Deportes.

Sobre la opción de dirigir en el fútbol chileno, el exjugador tiene claro cuál es su destino soñado: la banca de Universidad de Chile. “Yo llegué a la U a los 5 años, me formé ahí, conozco a mucha gente del club, algunos ya no están. Sería un sueño dirigir a la U, me quedaría toda la vida ahí, es como mi casa”, aseguró.

El retirado zaguero central, quien ganó la Copa Sudamericana con la U en 2011, también llenó de elogios a Gustavo Álvarez. “Álvarez llegó a la U y salió campeón de la Copa Chile, después le ganó la Supercopa a Colo Colo y ahora metió a la U en una semifinal de Copa Sudamericana. ¿Hace cuántos años que un entrenador no hacía eso en la U? Es extraordinario”, sostuvo.

Por último, Marcos González postuló al entrenador azul a la banca de La Roja. “Gustavo Álvarez podría quedarse en la U tranquilamente, y si yo fuera él, a la única parte que saldría es a la selección chilena. Verlo en La Roja sería lo ideal después de todo lo que ha hecho en la U”, concluyó.