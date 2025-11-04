Este martes volvió la acción de la Champions League, con grandes partidos que comienzan a darle forma a la tabla de la fase de liga del torneo.

La jornada arrancó con uno de los cinco equipos que llegaban con paso perfecto hasta el momento: Arsenal, que mantuvo su invicto en la competencia, goleando 3-0 al Slavia Praga en República Checa. Los goleadores de los “Gunners” fueron Bukayo Saka, de penal, y un doblete del español Mikel Merino.

En uno de los mejores partidos del año, Paris Saint-Germain recibió en el Parque de los Príncipes al Bayern Múnich, donde el conjunto alemán siguió con su brutal estado de forma y se impuso por 2-1.

Un doblete de Luis Díaz le dio el triunfo a los dirigidos por Vincent Kompany, aunque luego el colombiano fue expulsado por una fuerte entrada contra Achraf Hakimi. El descuento de los parisinos fue obra de Joao Neves.

El otro choque que concentró gran parte de las miradas fue la visita del Real Madrid a Anfield para enfrentar al Liverpool, encuentro que terminó con triunfo para los locales por la cuenta mínima, gracias a una anotación de Alexis Mac Allister.

🇦🇷🏆 GOL DE ALEXIS MAC ALLISTER AL REAL MADRID EN CHAMPIONS.

pic.twitter.com/brV7UZOz5W — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 4, 2025

Los resultados de la Champions League hoy martes 4 de noviembre

Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt

Slavia Praga 0-3 Arsenal

Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise

Bodo Glimt 0-1 AS Monaco

Juventus 1-1 Sporting de Lisboa

Liverpool 1-0 Real Madrid

Olympiacos 1-1 PSV

Paris Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

Tottenham 4-0 FC Copenhague

¿Cómo quedó la tabla?