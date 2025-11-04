;

VIDEOS. Liverpool tumba al Madrid, mientras que Bayern Múnich y Arsenal tienen puntaje perfecto: el resumen de la jornada de Champions League

Los “Bávaros” protagonizaron el partidazo de la fecha al imponerse sobre Paris Saint-Germain en Francia.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images

Este martes volvió la acción de la Champions League, con grandes partidos que comienzan a darle forma a la tabla de la fase de liga del torneo.

La jornada arrancó con uno de los cinco equipos que llegaban con paso perfecto hasta el momento: Arsenal, que mantuvo su invicto en la competencia, goleando 3-0 al Slavia Praga en República Checa. Los goleadores de los “Gunners” fueron Bukayo Saka, de penal, y un doblete del español Mikel Merino.

En uno de los mejores partidos del año, Paris Saint-Germain recibió en el Parque de los Príncipes al Bayern Múnich, donde el conjunto alemán siguió con su brutal estado de forma y se impuso por 2-1.

ADN

Un doblete de Luis Díaz le dio el triunfo a los dirigidos por Vincent Kompany, aunque luego el colombiano fue expulsado por una fuerte entrada contra Achraf Hakimi. El descuento de los parisinos fue obra de Joao Neves.

El otro choque que concentró gran parte de las miradas fue la visita del Real Madrid a Anfield para enfrentar al Liverpool, encuentro que terminó con triunfo para los locales por la cuenta mínima, gracias a una anotación de Alexis Mac Allister.

Los resultados de la Champions League hoy martes 4 de noviembre

  • Napoli 0-0 Eintracht Frankfurt
  • Slavia Praga 0-3 Arsenal
  • Atlético de Madrid 3-1 Union Saint-Gilloise
  • Bodo Glimt 0-1 AS Monaco
  • Juventus 1-1 Sporting de Lisboa
  • Liverpool 1-0 Real Madrid
  • Olympiacos 1-1 PSV
  • Paris Saint Germain 1-2 Bayern Múnich
  • Tottenham 4-0 FC Copenhague

¿Cómo quedó la tabla?

  1. Bayern Múnich – 12 pts.
  2. Arsenal – 12 pts.
  3. Inter de Milán – 9 pts.
  4. Real Madrid - 9 pts.
  5. Liverpool - 9 pts.
  6. Paris Saint Germain - 9 pts.
  7. Tottenham - 8 pts.
  8. Manchester City - 7 pts.
  9. Borussia Dortmund - 7 pts.
  10. Sporting Lisboa - 7 pts.
  11. Newcastle - 6 pts.
  12. FC Barcelona - 6 pts.
  13. Chelsea - 6 pts.
  14. Atlético de Madrid - 6 pts.
  15. Qarabag - 6 pts.
  16. Galatasaray - 6 pts.
  17. PSV - 5 pts.
  18. Monaco - 5 pts.
  19. Atalanta - 4 pts.
  20. Frankfurt - 4 pts.
  21. Napoli - 4 pts.
  22. Marsella - 3 pts.
  23. Juventus - 3 pts.
  24. Brujas - 3 pts.
  25. Athletic Bilbao - 3 pts.
  26. Union Saint-Gilloise - 3 pts.
  27. Bodo Glimt - 2 pts.
  28. Pafos - 2 pts.
  29. Bayer Leverkusen - 2 pts.
  30. Slavia Praga - 2 pts.
  31. Olympiacos - 2 pts.
  32. Villareal - 1 pts.
  33. Cophenaguen - 1 pts.
  34. Kairat - 1 pts.
  35. Benfica - 0 pts.
  36. Ajax - 0 pts.

