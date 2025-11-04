Liverpool le propina al Real Madrid su primera derrota en la Champions League 2025-2026 / Mateo Villalba

En uno de los encuentros más atractivos de la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League, el Liverpool enmendó el rumbo para imponerse en Anfield al Real Madrid.

El elenco inglés, sacudido de su mala racha que llegó a ser de cuatro derrotas en los últimos seis encuentros, mostró un intenso nivel de juego, sacando provecho de su localía.

Manejando el balón y yendo de manera clara hacia el arco rival, en contraste con un Real Madrid que contó con Thibaut Courtois como el gran sostén del empate parcial.

El arquero belga tuvo una actuación colosal, donde, por ejemplo, al minuto 26, contuvo un mano a mano en plena área ante Dominik Szoboszlai.

¡UNA LOCURA LO DE COURTOIS! ¡Error de la defensa y TAPADÓN del arquero del Real Madrid!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/f8KEnlJcWW — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

Aun cuando el Real Madrid tuvo en Jude Bellingham a su principal agente ofensivo, Courtois siguió manteniendo en partido a los merengues cuando tuvo otra gran tapada ante un cabezazo de Hugo Ekitike.

¡EL PARTIDO QUE ESTÁ JUGANDO COURTOIS EN ANFIELD ES MONUMENTAL!



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gsuy5Vk42f — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

De tanto presionar, al minuto 61, los dirigidos de Arne Slot tuvieron premio cuando el argentino Alexis Mac Allister abrió la cuenta, mediante golpe de cabeza.

TODO LEGAL, ALEXIS: el VAR revisió la jugada y confirmó el ENORME GOL DE CABEZA de Alexis Mac Allister, para el 1-0 ante Real Madrid en Anfield.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/KHlS3xLaXR — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2025

Kylian Mbappé recién hizo acto de presencia al minuto 75 con un remate de cierto riesgo, en un juego marcado desde el minuto 80 por el ingreso a la cancha de Trent Alexander-Arnold, pifiado desde que entró a la cancha y cada vez que tocó la pelota en Anfield.

Con el francés sin desequilibrar, al igual que un Vinicius intrascendente, Real Madrid terminó lamentando su primera derrota de la campaña en la Champions League 2025-2026, con Liverpool igualándolos con 9 puntos en el tercer lugar de la tabla.