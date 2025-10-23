Durante la transmisión en vivo del duelo entre Eintracht Frankfurt y Liverpool, por la Champions League, ocurrió un insólito error que rápidamente se hizo viral.

Cuando corría el minuto 47 de juego, las cámaras de ESPN dejaron de mostrar el partido y enfocaron la cabina de transmisión del canal, en donde se encontraba el relator “Bambino” Pons y el comentarista Jorge Baravalle.

Al percatarse de la situación, Baravalle comenzó a mover los brazos en señal de alarma, para avisarle a sus compañeros que estaba saliendo al aire la imagen incorrecta.

Por su parte, el “Bambino” se lo tomó con más tranquilidad y hasta le habló a los televidentes. “Hola. ¿Cómo están?”, dijo el carismático relator.

En la cabina de transmisión también había una mujer, quien abandonó la sala desesperadamente para avisar el error.

Cerca de 20 segundos estuvieron en pantalla “Bambino” Pons y Jorge Baravalle. Luego, las cámaras de ESPN volvieron a mostrar el partido y la transmisión se siguió desarrollando de manera normal.

Revisa el video