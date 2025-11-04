;

VIDEOS. Héroe y villano: Luis Díaz marcó un doblete, pero se fue expulsado, en victoria del Bayern sobre el PSG por Champions

El delantero colombiano sorprendió a todos en la capital francesa, pero condicionó a sus compañeros durante el complemento.

Gonzalo Miranda

Bayern derrotó al PSG por la Champions League

Bayern derrotó al PSG por la Champions League

Válido por la cuarta fecha de la Fase Liga de la UEFA Champions League, uno de los partidos más atractivo fue el que jugaron en el Parque de los Príncipes el actual monarca del torneo, el PSG, ante el siempre poderoso Bayern Múnich.

En lo que se preveía un partidazo, ambos equipos terminaron respondiendo. Luis Díaz (4′) abrió el marcador para los alemanes, y el mismo ariete colombiano aprovechó el error de Marquinhos para estirar las cifras (32′).

El problema fue que Díaz condicionó a sus compañeros. Por una brutal entrada contra Achraf Hakimi, que tuvo que ser reemplazado, se fue a las duchas en los descuentos del primer tiempo.

Ya en el complemento, el actual campeón se fue con todo en búsqueda del empate y solo en los minutos finales le dio emoción al encuentro. Joao Neves (74′) marcó un descuento para el PSG que no pasó de aquello.

Con la victoria, Bayern Múnich sigue con campaña perfecta al completar 12 puntos en sus primeros cuatro partidos. PSG por su parte, quedó más atrás con nueve unidades.

En la próxima fecha, los franceses serán otra vez locales, esta vez ante el Tottenham, mientras que el Bayern irá a Inglaterra para desafiar al Arsenal en Londres.

Los goles del partido

