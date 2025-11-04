;

VIDEO. “Me dijeron: ‘tomas o comes’. No he comido nada”: los festejos de Diego “Mono” Sánchez tras ser campeón con Coquimbo Unido

“No duermo hace tres días”, afirmó el arquero en conversación con Los Tenores.

Javier Catalán

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS

FOTO: DANIEL PINO/UNO NOTICIAS / Daniel Pino/UnoNoticias

Siguen las celebraciones en Coquimbo Unido por el título conseguido el fin de semana pasado y el alma de la fiesta en el puerto “Pirata” es Diego Sánchez.

En el programa de Los Tenores de este martes, el “Mono” conversó con el panel y reveló cómo han sido estos días de festejo junto al plantel y su familia.

Es un momento inolvidable, histórico. Estoy muy feliz por el grupo, porque se lo merece, y por todo el puerto, que estaba esperando este gran momento”, señaló de entrada el arquero.

Acerca de su continuidad para la próxima temporada, aseguró que “tienen que preguntarle al que está allá”, dijo apuntando al presidente, para luego agregar: “A mí en el último partido se me acaba el contrato y parece que me tengo que ir, pero ¿a quién no le gustaría jugar la Copa Libertadores?”.

“Acá no hay figuras, somos todos iguales. Tratamos de ayudar a los chicos, como Zavala jajaja, por la estatura lo digo. Pero felices por los canteranos, que están viviendo algo histórico en la ciudad”, agregó sobre la unión del equipo.

Además, contó cómo ha vivido personalmente los festejos: “No duermo hace como tres días, está cuático esto. La fiesta fue perfecta, no sobró ni faltó nada. El nutricionista me dijo: ‘tomas o comes’. No he comido nada”, concluyó Diego “Mono” Sánchez en Los Tenores.

