El pasado lunes por la tarde, la acción de la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar arrancó con la participación de siete selecciones sudamericanas, entre ellas La Roja.

Chile debuta este miércoles ante Francia en el Grupo K, pero las otras selecciones han dado buenos resultados en general, con la sorpresa mayúscula de Venezuela.

Esto porque la ‘vinotinto’ goleó por 3-0 a Inglaterra y sumó sus primeras unidades en su grupo. Durante la misma jornada, Colombia empató con Alemania y Brasil goleó a Honduras.

En jornada de lunes, Bolivia cayó por 3-1 ante Sudáfrica, mientras que Argentina derrotó 3-2 a Bélgica. Para este miércoles está presupuestado el debut de Paraguay ante Uzbekistán, y Chile, que se verá las caras con Francia.

