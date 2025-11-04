;

VIDEOS. Batacazo mundial: Venezuela golea a Inglaterra y toma vuelo en el Mundial Sub 17 de Qatar

La ‘vinotinto’ cerró la primera sorpresa de la Copa del Mundo. Colombia empató con Alemania y Brasil goleó, en otros resultados.

Gonzalo Miranda

Venezuela dio la sorpresa venciendo a Inglaterra en el Mundial Sub 17

Venezuela dio la sorpresa venciendo a Inglaterra en el Mundial Sub 17

El pasado lunes por la tarde, la acción de la Copa del Mundo Sub 17 en Qatar arrancó con la participación de siete selecciones sudamericanas, entre ellas La Roja.

Chile debuta este miércoles ante Francia en el Grupo K, pero las otras selecciones han dado buenos resultados en general, con la sorpresa mayúscula de Venezuela.

Esto porque la ‘vinotinto’ goleó por 3-0 a Inglaterra y sumó sus primeras unidades en su grupo. Durante la misma jornada, Colombia empató con Alemania y Brasil goleó a Honduras.

En jornada de lunes, Bolivia cayó por 3-1 ante Sudáfrica, mientras que Argentina derrotó 3-2 a Bélgica. Para este miércoles está presupuestado el debut de Paraguay ante Uzbekistán, y Chile, que se verá las caras con Francia.

Recuerda que toda la acción del Mundial Sub 17 de Qatar lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Contenido patrocinado

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

El look con el que Inna Moll ya pisa suelo tailandés para representar a Chile en el Miss Universo

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Tras la publicación del listado definitivo de vocales de mesa: ¿Qué pasa si no se cumple con el rol designado?

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Salud, dinero y amor: El horóscopo de noviembre 2025 para cada signo zodiacal

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

Polémica en “Stranger Things”: Millie Bobby Brown habría denunciado acoso por parte de un compañero del elenco

&#039;No hay que creer todo lo que se dice&#039;: Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

'No hay que creer todo lo que se dice': Edymar Acevedo respondió a los rumores sobre una mala relación con Raquel Argandoña

La franquicia de &#039;El Conjuro&#039; no acaba: La saga tendrá una precuela

La franquicia de 'El Conjuro' no acaba: La saga tendrá una precuela

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

“Springsteen: Deliver Me from Nowhere”: el viaje interior más allá de la música

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

Jennifer Lawrence aclara la razón por la que se tomó dos años de pausa en la actuación

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

“Todo lo que se ha dicho es falso”: Di Mondo en picada contra Mega por su fallida participación en reality El Internado

&#039;Era horrible...&#039;: María Luisa Godoy reveló una anécdota &#039;paranormal&#039; que tuvo antes de animar el Festival de Viña

'Era horrible...': María Luisa Godoy reveló una anécdota 'paranormal' que tuvo antes de animar el Festival de Viña

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad