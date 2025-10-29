En la edición de Los Tenores de este miércoles 29 de octubre, nuestros panelistas anticiparon la vuelta de semifinales de Copa Sudamericana entre Lanús y Universidad de Chile, que ya se encuentra en Argentina para el duelo de este jueves.

Cristian Arcos, Pancho Mouat, Felipe Puccio y Carlos Costas, junto a Danilo Díaz desde Buenos Aires, comentaron la respuesta de Pablo Milad a Michael Clark tras sus dichos en el Clásico Universitario, la nueva sanción a Santiago Morning y el documento del “Chago” para justificarse en el caso de Esteban Paredes.

Además, escucharon las reacciones de dirigentes de Colo Colo sobre la crisis que atraviesan y supieron del nuevo entrenador albo de la categoría de proyección.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 29 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.