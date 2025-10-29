¿Llegará la U? Conmebol define el estadio que albergará la final de la Copa Sudamericana 2025

La Copa Sudamericana 2025 entró en su fase decisiva. Este martes, Atlético Mineiro se convirtió en el primer finalista del torneo tras vencer por 3-1 a Independiente del Valle y quedarse con su serie de semifinales por un global de 4-2 en Belo Horizonte.

Con el “Galo” ya instalado en la definición, toda la atención se trasladará ahora a la otra llave de semifinales entre Lanús y Universidad de Chile, que se resolverá el jueves 30 de octubre en Buenos Aires tras el empate 2-2 en Santiago.

A la espera de conocer al segundo finalista, la Conmebol aclaró una de las grandes dudas en torno al partido decisivo por del certamen, pues definió cuál será el estadio que albergará la gran final de la Sudamericana.

Según informó el medio brasileño Globo Esporte, el ente rector del fútbol sudamericano decidió que el Estadio Defensores del Chaco, ubicado en la ciudad de Asunción de Paraguay, será la sede de la definición.

Cabe recordar que en un principio la disputa por el título se iba a jugar en Bolivia, pero debido al retraso en las obras del estadio “Tahuichi” Ramón Aguilera de Santa Cruz de la Sierra, se decidió modificar el lugar y trasladarlo a la capital paraguaya.

El partido definitorio está programado para el sábado 22 de noviembre, todavía en horario por confirmar por parte de la Conmebol.