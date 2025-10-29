El documento de la ANFP que respaldaba a Santiago Morning para utilizar a Esteban Paredes como ayudante técnico / Santiago Morning

Santiago Morning fue sancionado por la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP con la resta de seis puntos que prácticamente lo dejan descendido a la Segunda División Profesional.

Todo ante la denuncia hecha por Cobresal y Magallanes respecto a la presencia en la banca del cuadro microbusero de su director deportivo, Esteban Paredes, como parte del staff técnico durante sus respectivos encuentros, pese a no estar habilitado.

En Santiago Morning estaban confiados de tener éxito ante la instancia legal, considerando la existencia de un documento al que tuvo acceso ADN Deportes.

Se trata de un certificado firmado por el coordinador del área de registro de jugadores de la ANFP, Jezahias Ureta, donde se da cuenta que Esteban Paredes “se encuentra registrado y habilitado como director técnico y ayudante técnico con licencia tipo A de entrenador por el club Santiago Morning en las categorías del fútbol formativo”.

El documento se emitió el 16 de octubre pasado, justo antes del encuentro del “Chago” ante Cobreloa. Sin embargo, aunque el texto también habilita al exdelantero “para poder estar en planilla de alineación del plantel profesional”, al ser director deportivo, la primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó la sanción contra el club.

Según información de ADN Deportes, el fallo todavía no es entregado a Santiago Morning, con lo que recién podrá apelar ante la segunda sala una vez que tenga el documento. Todo este proceso retrasará la Liguilla de Ascenso, que estaba contemplada para iniciar el fin de semana del 8 y 9 de noviembre.