Mencionó a todos, menos a su DT: las disculpas de Vinicius por su berrinche contra Barcelona
El delantero del Real Madrid se mostró arrepentido del comportamiento que tuvo al ser sustituido en el clásico español.
Este miércoles, Vinicius Junior ofreció disculpas públicas por el berrinche que protagonizó en el clásico español disputado el pasado domingo, donde Real Madrid venció 2-1 a Barcelona.
En aquel partido, el atacante brasileño fue reemplazado al minuto 72. Sin embargo, no le gustó para nada el cambio y así lo dejó ver con los gestos que hizo al abandonar la cancha.
Arrepentido de su conducta, “Vini” se pronunció a través de sus redes sociales: “Hoy quiero pedir disculpas a todos los madridistas por mi reacción al ser sustituido en el Clásico”.
“Así como ya lo he hecho en persona durante el entrenamiento de hoy, también quiero pedir disculpas nuevamente a mis compañeros, club y presidente”, agregó el delantero, sin mencionar a su entrenador, Xabi Alonso.
“A veces la pasión me gana por querer siempre vencer y ayudar a mi equipo. Mi carácter competitivo nace del amor que siento por este club y por todo lo que representa. Prometo seguir luchando cada segundo por el bien del Real Madrid, como lo he hecho desde el primer día”, concluye el mensaje que publicó Vinicius.
