Pablo Milad le responde con todo a Michael Clark: “En el fútbol hay códigos que se deben respetar”

“Un dirigente no puede salir a hablar así del presidente, le guste o no le guste”, dijo el presidente de la ANFP.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

04:57

Una vez terminado el Clásico Universitario el domingo pasado, Michael Clark, presidente de Universidad de Chile, le declaró la guerra a Pablo Milad y a su gestión en la ANFP.

Este martes, el mandamás del fútbol chileno respondió al timonel de Azul Azul, acusándolo de no tener códigos y desmintiendo que la Federación no haya ayudado al club para disputar la Copa Sudamericana.

“A ‘Mike’ lo conozco mucho. No sé si hubiera dicho lo mismo si el resultado hubiese sido otro. Es lo que pasa cuando uno pierde, y lo entiendo desde ese lado. No creo que sean palabras nacidas desde el corazón de él”, comenzó diciendo Milad.

Obviamente, son declaraciones desafortunadas y no ayudan en nada. Lo que él tiene que hacer ahora es motivar a Universidad de Chile, que tiene un compromiso tan importante, y nosotros vamos a estar apoyándolos desde Chile”, agregó.

Para ejemplificar estos supuestos favores a la U, el dirigente señaló: “Nosotros modificamos varios partidos con Conmebol para que ellos tuvieran más tiempo, y fui el único presidente de federación que lo acompañó a Paraguay. Tuvimos conversaciones de horas, y él lo sabe muy bien”.

“Él sabía en la situación en que estábamos con el acuerdo de TNT. Se explicó todo y hablé por horas con él. Un dirigente no puede salir a hablar así del presidente, le guste o no le guste. Yo nunca he hablado mal de nadie. En el fútbol hay códigos que se deben respetar”, sentenció Pablo Milad.

