Le llueve sobre mojado a Santiago Morning: la ANFP castiga al “Chago” por el caso Esteban Paredes

El Tribunal de Disciplina castigó a los ”microbuseros" por la presencia del exColo Colo en la banca sin ser entrenador.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Esteban Paredes

Esteban Paredes

Finalmente, Esteban Paredes será responsable directo del descenso de Santiago Morning en la Primera B. La presencia del exdelantero de Colo Colo en la banca del “Chago” durante los partidos ante Cobreloa y Deportes Magallanes, encuentros que fueron denunciados por ambos clubes, terminó de la peor manera para los “microbuseros”.

Según información de ADN Deportes, este martes la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, en votación dividida, decidió acoger las denuncias de los demandantes y dar por ganadores ambos partidos por 3-0 a la “Academia” y a los “Loínos”.

Santiago Morning apelaba a un milagro del TAS para que se le devolvieran los nueve puntos que se le descontaron a comienzos de año y con eso mantener la categoría, pero este nuevo castigo termina por enterrar sus ilusiones.

Si bien la sanción puede ser apelada, de momento, el cuadro “microbusero” queda hundido en el último lugar de la tabla con 20 puntos, a diez de Deportes Temuco y Unión San Felipe.

En cuanto a Cobreloa, el conjunto loíno ahora puede soñar con el ascenso directo, aunque es prácticamente imposible. Deberán esperar un empate entre Deportes Copiapó y Universidad de Concepción en la última fecha, y además ganar por una diferencia de siete goles a Curicó Unido para superar al “Campanil” en la diferencia de goles y disputar el partido definitorio frente al “León de Atacama”.

