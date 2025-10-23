;

VIDEO. Los Tenores hicieron la previa del partido de la U frente a Lanús por Copa Sudamericana junto a Ariel Beltramo y Manuel Ibarra

En el programa de este jueves, nuestros panelistas anticiparon el partido de la Universidad de Chile en semifinales de la Sudamericana junto a dos exjugadores azules.

Javier Catalán

En la edición de Los Tenores de este jueves 23 de octubre, nuestros panelistas tuvieron un programa especial en la previa del partido entre la Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana.

Leo Burgueño, Pancho Mouat, Víctor Cruces y Carlos Costas conversaron con exjugadores del cuadro azul, Ariel Beltramo y Manuel “Caté” Ibarra, acerca del choque de esta tarde en el Estadio Nacional y se enteraron de la baja de última hora en el cuadro universitario laico.

Además, comentaron el presente de Colo Colo, donde hoy Javier Correa entrenó con normalidad y podría regresar a las canchas para jugar contra Deportes Limache el próximo lunes.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 23 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

