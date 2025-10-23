En la edición de Los Tenores de este jueves 23 de octubre, nuestros panelistas tuvieron un programa especial en la previa del partido entre la Universidad de Chile y Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana.

Leo Burgueño, Pancho Mouat, Víctor Cruces y Carlos Costas conversaron con exjugadores del cuadro azul, Ariel Beltramo y Manuel “Caté” Ibarra, acerca del choque de esta tarde en el Estadio Nacional y se enteraron de la baja de última hora en el cuadro universitario laico.

Además, comentaron el presente de Colo Colo, donde hoy Javier Correa entrenó con normalidad y podría regresar a las canchas para jugar contra Deportes Limache el próximo lunes.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 23 de octubre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.