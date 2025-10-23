;

“Menos mal no fui a la Selección con Gareca porque me contaron que trabajaba muy mal; hubiese pasado rabias”

Gary Medel apuntó contra el “Tigre” y confirmó que su historia con La Roja ya terminó. “Es una etapa que ya está cerrada”, aseguró.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Michael Regan - FIFA

Han pasado meses desde que Ricardo Gareca dejó la banca de la selección chilena, pero hasta el día de hoy surgen críticas por el trabajo que hizo al mando de La Roja. Ahora fue Gary Medel quien apuntó contra el técnico argentino.

En diálogo con TNT Sports, el defensa de Universidad Católica señaló: “Cuando yo estaba jugando en Brasil, creo que Gareca debió haberme llamado, por último para estar con los chicos y darles mi experiencia, mi jerarquía. Pero menos mal que no fui a la Selección, porque muchas personas me contaron que (Gareca) trabajaba muy mal, que los entrenamientos eran paupérrimos, así que hubiese pasado rabias”.

En la misma línea, el “Pitbull” se refirió a una de las derrotas más feas que sufrió La Roja de Gareca: el 1-2 ante Bolivia en el Estadio Nacional. “Perdimos con Bolivia, rival con el que nunca se había perdido. Fue un partido de muy bajo nivel”, indicó.

De cara al futuro de la selección chilena, el bicampeón de América comentó: “Ahora viene un proceso nuevo, hay jugadores maduros como Maripán, Paulo Díaz, Felipe Loyola, Gabi Suazo… Ellos tienen que llevar a la selección a un proceso exitoso y ojalá nos lleven al Mundial”.

Asimismo, Gary Medel remarcó que su historia con La Roja ya terminó. “Miro desde lejos a la selección, la miro por la TV. Es una etapa que ya está cerrada. No me veo involucrado en la selección, solamente como hincha. Estoy para lo que necesiten, pero no para jugar”, sentenció.

