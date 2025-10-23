La U suma una baja de última hora en su convocatoria para enfrentar a Lanús / CRISTIAN SILVA/AGENCIAUNO

La U de Chile cuenta las horas de cara al encuentro de hoy jueves ante Lanús, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana.

En un vacío Estadio Nacional, el plantel azul llegaba con plantel casi completo, considerando que la única baja era el lateral Nicolás Fernández.

Sin embargo, en las últimas horas se sumó otra deserción de cara a los 23 citados.

Se trata del delantero Rodrigo Contreras, que quedó descartado producto de una sobrecarga.

Al margen de lo anterior, la más probable formación de la U de Chile para enfrentar a Lanús será con Gabriel Castellón en portería; Fabián Hormazábal, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Matías Sepúlveda en mediocampo; Javier Altamirano para la salida; dejando en ataque a Lucas Assadi y Nicolás Guerra.

El resto de los citados del elenco universitario laico lo completan Christopher Toselli, Ignacio Tapia, Leandro Fernández, David Retamal, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni, Lucas Di Yorio, Marcelo Díaz, Ignacio Vásquez, Antonio Díaz y Flavio Moya.