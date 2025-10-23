Luis Marín recuerda el último U de Chile vs Lanús: “Rabia de no haber jugado la ida, Johnny Herrera tenía una lesión y jugó igual”

La Universidad de Chile jugará este jueves uno de los partidos más importantes de su temporada ante Lanús, por las semifinales de la Copa Sudamericana, pero esta no será la primera vez que azules y granates se vean caras en torneos internacionales.

En 2013, ambos se midieron en los cuartos de final de la misma competencia, y fueron los argentinos quienes se quedaron con la llave, con un global de 4-1. Uno de los que estuvo en ese cruce fue Luis Marín, actual presidente del Sifup, quien conversó con Los Tenores de la Tarde sobre aquel duelo y su nuevo rol en el sindicato.

“Con la rabia de no haber jugado la ida. En la revancha necesitábamos ganar ese partido por 4 goles, pero ganamos 1-0 en el Estadio Nacional. Jugué ese encuentro y me sentí muy bien, venía jugando hace rato porque Johnny Herrera tenía una lesión en la rodilla. Johnny jugó la ida en Argentina, no nos fue bien y él se resintió de la rodilla”, señaló el exportero sobre los recuerdos que tenía de aquel partido.

Sobre el presente de los azules, agregó: “La U tiene un partido trascendental, con la posibilidad de seguir avanzando. Es el equipo que nos está representando en copas internacionales. Le deseo lo mejor; lo que espera el hincha del fútbol es que le vaya bien”.

Su nuevo rol como presidente del Sifup

Luis Marín asumió la presidencia del Sifup tras la salida de Gamadiel García, quien dejó el sindicato para sumarse al FIFPro. “Veníamos haciendo un trabajo muy en conjunto. Acá solo cambió el apellido, porque nunca fue una pieza más fundamental que otra. Lo tomamos como una posta que teníamos que correr en conjunto para que el gremio creciera”, comentó el otrora guardameta.

“La oportunidad que tiene Gamadiel es una a la que no podía decir que no. El directorio lo apoyó para que pudiese tomar este camino. Que nosotros, como gremio, tengamos a Gamadiel representando a Sudamérica, es muy positivo”, sentenció Marín.