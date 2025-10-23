PREVIA. U de Chile vs Lanús: a qué hora y dónde ver en vivo el partido por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025
Los azules reciben al cuadro argentino en el Estadio Nacional, por el duelo de ida. Transmite ADN Deportes.
Este jueves, 23 de octubre, Universidad de Chile recibe a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
La llave se empezará a jugar esta tarde, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. Mientras que la revancha se disputará el próximo jueves 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús, en Argentina.
U de Chile vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV
El partido entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.
En TV, lo podrás ver en vivo a través de las pantallas de ESPN y DSports (DirecTV). Además, puedes ver el partido de forma online mediante las plataformas de streaming Disney+ y DGO.
Jueves 23 de octubre
19:00 horas | Universidad de Chile vs. Lanús | Estadio Nacional
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.