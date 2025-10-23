Este jueves, 23 de octubre, Universidad de Chile recibe a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

La llave se empezará a jugar esta tarde, a partir de las 19:00 horas, en el Estadio Nacional. Mientras que la revancha se disputará el próximo jueves 30 de octubre, en el Estadio Ciudad de Lanús, en Argentina.

U de Chile vs. Lanús, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre la Universidad de Chile y Lanús lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en vivo a través de las pantallas de ESPN y DSports (DirecTV). Además, puedes ver el partido de forma online mediante las plataformas de streaming Disney+ y DGO.

Jueves 23 de octubre

19:00 horas | Universidad de Chile vs. Lanús | Estadio Nacional