;

VIDEO. Daniel Garnero elogia a la U en la previa del Clásico Universitario: “Me gustaría estar en el lugar que están ellos”

El entrenador de Universidad Católica aseguró que no es una ventaja para sus dirigidos que los azules jueguen este jueves ante Lanús por la Sudamericana.

Javier Catalán

El Clásico Universitario de este domingo llegará con realidades distintas para ambos clubes. Por una parte, la U de Chile seguramente jugará con la mente puesta en la llave de la Copa Sudamericana, mientras que, del otro lado, la UC centra todas sus atenciones en el Campeonato Nacional y en su lucha por el cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año.

Esta postura la confirmó este jueves, en conferencia de prensa, el entrenador de los cruzados, Daniel Garnero, quien adelantó el choque ante los azules en el Claro Arena.

Sí, los clásicos son especiales, pero lo son mucho más para la gente. Para el protagonista, son tres puntos muy importantes que hay que lograr. Hoy nosotros estamos compitiendo con la U por un puesto en el ‘Chile 2’. Yo le doy más importancia a la trascendencia deportiva”, comenzó diciendo el DT.

“Vamos a ver cómo forman. Ellos tienen un plantel muy amplio. Por algo están donde están, peleando en la Sudamericana y en el torneo. Sabemos que vamos a enfrentar a un rival difícil y vamos a tener que contrarrestar muchas cosas, pero si nosotros hacemos las cosas bien, les vamos a generar inconvenientes”, agregó sobre el nivel de los dirigidos por Gustavo Álvarez.

Al ser consultado sobre el factor cansancio que puede afectar a la U por jugar este jueves ante Lanús, afirmó que “nosotros no tenemos ninguna ventaja. A mí me gustaría estar en el lugar en que están ellos. Los torneos internacionales son así; juegas cada tres días, viajas y enfrentas a rivales difíciles. Estar en esta instancia es muy meritorio para la U”.

Además, sobre el nivel que han mostrado sus pupilos en el Claro Arena, señaló: “No solo estamos invictos, sino que ganamos los seis partidos. Nos agarra en un momento espectacular. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene una idea de juego muy clara, pero nosotros también estamos en un nivel muy bueno”, sentenció Daniel Garnero.

