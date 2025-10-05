;

FOTO. ¿Pelea de dos? Así quedó la tabla de posiciones de la Primera B tras la fecha 26

Universidad de Concepción y Deportes Copiapó sacaron distancia a cuatro jornadas del final.

Carlos Madariaga

Este domingo, con el empate 1-1 entre Deportes Temuco y Rangers, finalizó la disputa de la fecha 26 de la Primera B.

En una batalla por el ascenso, todo parece llevarnos a un duelo entre dos conjuntos por el título a cuatro jornadas del final.

Por una parte, la Universidad de Concepción venció a Unión San Felipe para llegar a 46 puntos.

Su escolta inmediato, apenas un punto debajo, es Deportes Copiapó, que derrotó a Deportes Recoleta.

San Marcos de Arica perdió terreno tras igualar 1-1 con San Luis de Quillota, quedándose en 42 puntos.

En tanto, Cobreloa se ilusiona al llegar a 41 unidades luego de remontar el marcador contra Deportes Santa Cruz.

¿Y la pelea por evitar el descenso? Santiago Morning igualó con Santiago Wanderers, pero sigue colista absoluto con 20 puntos.

Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe son los más cercanos al “Chago”, con 26 puntos, y Curicó Unido tomó aire al llegar a 27 unidades tras derrotar a Deportes Antofagasta.

