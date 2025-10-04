;

VIDEO. Deportes Copiapó se hace fuerte en Santiago y recupera parcialmente el liderato de la Primera B

El “León de Atacama” se impuso a Deportes Recoleta en el norte de la capital.

Carlos Madariaga

Deportes Copiapó se hace fuerte en Santiago y recupera parcialmente el liderato de la Primera B

Deportes Copiapó se hace fuerte en Santiago y recupera parcialmente el liderato de la Primera B / Instagram @deportescopiapo

En el arranque de la jornada sabatina por la fecha 26 de la Primera B, ya hubo movimiento en torno a la cima del ascenso.

Todo luego de la arremetida de Deportes Copiapó en su visita al Municipal de Recoleta para enfrentar a Deportes Recoleta.

En un encuentro parejo en la zona norte de la capital, el “León de Atacama” salió airoso al imponerse 1-0.

A los 61 minutos, el ex Magallanes, Thomas Jones, arremetió ante la zaga metropolitana para darle a Deportes Copiapó el triunfo.

Con esta victoria, el “León de Atacama” llegó a los 45 puntos, situándose momentáneamente como líder de la Primera B, pudiendo ser superado por Universidad de Concepción si el “Campanil” vence a Unión San Felipe.

