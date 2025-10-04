Tras 20 minutos de descuento, Cobreloa remonta y enciende la pelea por el ascenso en la Primera B / Twitter @Cobreloa_SADP

La Primera B reservó para este sábado un insólito desenlace en el choque entre Deportes Santa Cruz y Cobreloa.

En el Joaquín Muñoz García, todo parecía condenado a un empate sin goles.

Sin embargo, ambos elencos se guardaron las emociones para los descuentos, que terminaron siendo 20 minutos.

Kevin Harbottle, a los 93, le dio la ventaja a Deportes Santa Cruz, pero a los 98 se sancionó penal para Cobreloa, acción en la que el arquero Dobboletta chocó a su compañero Jesús Pino, que terminó abandonando el campo en ambulancia.

Tras todo el protocolo, Aldrix Jara igualó al minuto 105, con los loínos teniendo espacio para ir por el triunfo, cuestión que consiguieron al minuto 109 con un cabezazo de Agustín Heredia.

Con esta agónica remontada, Cobreloa llegó a los 41 puntos, instalándose cuarto, a solo cuatro puntos del líder de la Primera B, Deportes Copiapó.