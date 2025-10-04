;

Universidad de Concepción no cede a la presión y sigue como líder de la Primera B a cuatro fechas del final

El “Campanil” superó a Unión San Felipe, desplazando a Deportes Copiapó.

Universidad de Concepción no cede a la presión y sigue como líder de la Primera B a cuatro fechas del final

En el cierre de la jornada sabatina por la fecha 26 de la Primera B, Universidad de Concepción se mantuvo como líder de la categoría.

Todo considerando que el Campanil saltó a la cancha del Ester Roa Rebolledo con la presión de que Deportes Copiapó lo había superado en la tabla horas antes.

Más allá de eso, los penquistas se mostraron sólidos para imponerse a Unión San Felipe.

Ian González fue la gran figura en la Universidad de Concepción al despacharse con un doblete al minuto 5 y 23, este último tanto mediante lanzamiento penal.

Yerko González descontó al minuto 66 para el Uní Uní y luego el Campanil abrochaba la victoria con una arremetida de Mateo Levato luego que el balón se le soltó al portero visitante, pero el árbitro invalidó el 3-1 por una supuesta falta.

Más allá de esta pequeña polémica, la Universidad de Concepción igualmente abrochó el triunfo que le permitió recuperar el liderato al llegar a 46 puntos, afianzándose como puntero a cuatro fechas del final de la Primera B.

