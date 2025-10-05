;

VIDEOS. Francia aplasta a Nueva Caledonia, pero solo le alcanza para ser el mejor tercero del Mundial Sub 20

Los galos no pudieron acortar la diferencia de goles, donde Sudáfrica les arrebató el segundo lugar del grupo E.

Carlos Madariaga

Francia aplasta a Nueva Caledonia, pero solo le alcanza para ser el mejor tercero del Mundial Sub 20 / ALEX BELTRÁN/AGENCIAUNO

Este domingo se resolvió el grupo E del Mundial Sub 20, con Nueva Caledonia como factor distractivo.

La debilidad del elenco oceánico llevó a un triple empate con 6 puntos entre Estados Unidos, Sudáfrica y Francia.

Los norteamericanos, eso sí, ya clasificados, se relajaron ante los africanos en El Teniente de Rancagua.

Noah Cobb abrió la cuenta para Estados Unidos, pero Sudáfrica remontó antes del descanso con un autogol de Joshua Wynder y otro tanto de Gomolemo Kekana.

Así las cosas, con el 2-1, Sudáfrica quedó a merced de lo que pudieran hacer los franceses ante Nueva Caledonia en Talca.

Andrea Le Borgne fue la gran figura de Francia con un triplete para la goleada 6-0, donde el elenco europeo anotó cinco tantos en el segundo lapso.

Asi las cosas, quedaron a un tanto de quedarse con el segundo puesto, el cual quedó en poder de Sudáfrica, que ahora espera rival de quien termine líder del grupo F.

Estados Unidos se dará cita con Italia en octavos de final y Francia aguarda por el cierre para saber a cuál zona irá como mejor tercero del Mundial Sub 20.

